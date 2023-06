Alpine Elf Endurance Team pronta per la sfida della 24 ore di Le Mans

Nata nel 1923, la 24 Ore di Le Mans festeggia, quest’anno, il suo centenario.

Quarant’anni dopo, Alpine ha esordito in questa mitica gara con tre prototipi M63. Dopo altri sessant’anni, il costruttore francese sarà, ancora una volta, protagonista di un’edizione che si preannuncia indimenticabile per la storia del motorsport.

Mentre prepara il suo ritorno nella categoria top, a partire dall’anno prossimo, con la futura Hypercar progettata in collaborazione con Oreca, Alpine Elf Endurance Team torna a gareggiare nella 24 Ore di Le Mans nella categoria LMP2, dove ha vinto nel 2016, 2018 e 2019. Ancor prima di scendere in pista domenica per il Test Day, tutti gli equipaggi saranno tenuti a partecipare alla pesatura che decreta l’inizio della gara più lunga, difficile e bella dell’anno.

Sebbene l’inizio stagione si sia rivelato arduo per i “Blu”, ora potranno ispirarsi alla loro ricca storia in questo prezioso appuntamento del calendario per puntare a nuove vette. Dalla gara precedente a Spa-Francorchamps, il team ha effettuato alcuni test a Monza per prepararsi alle alte velocità che lo attendono a Le Mans. Gli uomini e le donne di Philippe Sinault hanno anche compiuto una revisione integrale delle due Alpine A470 ed effettuato un minuzioso lavoro di preparazione dei ricambi per far fronte alla sfida di questa gara tanto impegnativa sia per gli uomini che per le auto.