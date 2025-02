Alpine Endurance Team pronto per la prima gara del FIA WEC 2025 in Qatar

Il FIA World Endurance Championship (WEC) ha ufficialmente aperto la stagione 2025 con il Prologo sul Circuito Internazionale di Losail, in Qatar, teatro della prima gara dell’anno.

Alpine Endurance Team ha sfruttato al massimo i due giorni di test per preparare le sue due A424 Hypercar, che vedranno in pista i piloti Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin sulla vettura n. 35, e Frédéric Makowiecki, Jules Gounon e Mick Schumacher sulla n. 36.

Due giorni di test intensivi per affinare la strategia

Durante le sessioni di prova, Alpine ha lavorato sulla messa a punto delle vetture e sulla comprensione delle diverse mescole di pneumatici fornite da Michelin. Habsburg e Makowiecki sono stati i primi a scendere in pista, avviando un programma mirato alla raccolta di dati fondamentali sulle condizioni del tracciato. La seconda sessione in notturna ha permesso alla squadra di simulare scenari di gara realistici, preparando al meglio i piloti alla sfida endurance.

Il secondo giorno di test è stato interrotto a causa di un incidente che ha danneggiato un guard rail, ma ciò non ha fermato il team, che ha continuato a spingere per migliorare il passo gara. Mick Schumacher e Charles Milesi hanno abbassato i tempi di riferimento, portando entrambe le A424 nella top ten.

Analisi e preparazione in vista della prima gara

Con 684 giri completati, per un totale di oltre 3.700 km percorsi, il team ora si concentra sull’analisi dettagliata delle informazioni raccolte per ottimizzare assetti e strategie in vista della prima prova del campionato. Le vetture torneranno in pista mercoledì per le ultime regolazioni prima delle qualifiche di giovedì.

Il debutto ufficiale avverrà venerdì 28 febbraio, con una gara dalla distanza complessiva di 1.812 km (o un massimo di 10 ore), un vero banco di prova per piloti e meccanici.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Charles Milesi: "Abbiamo fatto un passo avanti e completato tutti i test previsti. La gara si giocherà sulla strategia e dovremo essere pronti a cogliere ogni opportunità."

Ferdinand Habsburg: "Ci sentiamo più sicuri rispetto alla scorsa stagione, ma ci sono ancora aspetti da migliorare. Il team lavora con grande motivazione e siamo pronti alla sfida."

Paul-Loup Chatin: "Abbiamo fatto progressi significativi e acquisito dati cruciali. Ora ci concentriamo sull’analisi per essere al massimo per la gara."

Frédéric Makowiecki: "Abbiamo confermato le nostre scelte tecniche e migliorato la conoscenza del circuito. La sfida più grande sarà evitare errori in una gara lunga e impegnativa."

Jules Gounon: "Il Prologo ci ha dato ottime sensazioni. Abbiamo testato diverse combinazioni di pneumatici, che saranno determinanti per tutta la stagione."

Mick Schumacher: "Abbiamo fatto molti chilometri e conosciamo sempre meglio la vettura. Sono entusiasta per l’inizio della stagione."

Verso la prima gara della stagione

Nicolas Lapierre, Direttore Sportivo dell’Alpine Endurance Team, si è detto soddisfatto del lavoro svolto, sottolineando l’importanza dei test per affinare le strategie di gara: "Abbiamo acquisito dati preziosi e trovato un buon ritmo, ma ogni dettaglio conterà in una competizione così serrata."

Anche Philippe Sinault, Team Principal, ha evidenziato i progressi fatti: "Abbiamo seguito un programma intenso per capire dove possiamo ancora migliorare. L’affidabilità delle vetture è stata ottima e ora siamo pronti a concentrarci sulla strategia per la gara di venerdì."

Con il debutto ormai alle porte, Alpine Endurance Team è pronto ad affrontare la prima sfida del FIA WEC 2025 con l’obiettivo di dimostrare la competitività delle sue Hypercar e puntare ai vertici della categoria.

Prologo – Losail 2025

1. BMW M Team WRT n°20 1’38’’971

7. Alpine Endurance Team n°36 1’39’’505

13. Alpine Endurance Team n°35 1’40’’422

In cifre

Alpine Endurance Team n°35

Sessione 1 : 16e in 1’43’’784 (67 giri)

Sessione 2 : 14e in 1’41’’515 (107 giri)

Sessione 3 : 12e in 1’41’’704 (66 giri)

Sessione 4 : 12e in 1’40’’422 (95 giri)

Giri : 335 (Charles Milesi : 127 ; Ferdinand Habsburg : 105 ; Paul-Loup Chatin : 103)

Alpine Endurance Team n°36

Sessione 1 : 11e in 1’43’’462 (61 giri)

Sessione 2 : 13e in 1’41’’433 (100 giri)

Sessione 3 : 9e in 1’41’’413 (81 giri)

Sessione 4 : 7e in 1’39’’505 (107 giri)

Giri : 349 (Frédéric Makowiecki : 109 ; Jules Gounon : 110 ; Mick Schumacher : 130)

1.812 chilometri del Qatar – Orari (CET)

Mercoledì 26 febbraio

9.30-11.00 : Prove Libere 1

14.50-16.20 : Prove Libere 2

Giovedì 27 febbraio

10.00-11.00 : Prove Libere 3

15.40-15.52 : Qualifiche Hypercar

16.00-16.10 : Hyperpole Hypercar

Venerdì 28 febbraio

12.00-22.00 : 1.812 chilometri del Qatar