Alpine pronta alla sfida della 24 ore di Le Mans

L'attesa per la 24 Ore di Le Mans è ormai giunta al termine, e le Alpine A424 sono pronte a dare battaglia.

Dopo le prime sessioni di prove libere e qualifiche di mercoledì, i concorrenti hanno affrontato altre due sessioni di prove, culminate nell'Hyperpole, una sessione intensa di trenta minuti che ha visto le otto migliori vetture di ciascuna categoria sfidarsi per determinare le posizioni finali sulla griglia di partenza.

Il team Alpine ha vissuto un giovedì memorabile, con il lancio dell'Alpine A290 che ha rappresentato un momento chiave per la casa francese. Poco dopo, alle 15:00, i "Blues" sono tornati in pista, concentrandosi su lunghi stint per studiare l'evoluzione delle gomme e perfezionare il setup in vista della gara. I due terzetti di piloti hanno lavorato con impegno, accumulando preziose informazioni grazie a ben 80 giri percorsi.

Nella serata, alle 20:35, Paul-Loup Chatin ha preso il volante dell'Alpine A424 n. 35 per l'Hyperpole. Nonostante una partenza difficile, con il primo tempo cancellato per violazione del limite della pista, Chatin è riuscito a risalire in quarta posizione con un tempo di 3'26”320. Un nuovo set di gomme morbide sembrava promettere ulteriori miglioramenti, ma una bandiera rossa, causata dall'uscita della BMW n. 15, ha interrotto i suoi piani. Ripartito in testa, Chatin ha registrato un tempo di 3'25''713, che lo ha posizionato temporaneamente al sesto posto. Tuttavia, grazie a una penalità inflitta alla Cadillac numero 2, l'equipaggio della numero 35 partirà dalla quinta posizione in griglia, mentre la numero 36 scatterà dalla nona.

La giornata si è conclusa con un'ultima sessione di prove libere, segnata dall'arrivo della pioggia. I piloti Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin si sono alternati sulla N. 35 per apportare gli ultimi aggiustamenti, insieme a Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Mick Schumacher sulla N. 36.

Venerdì, i piloti saranno protagonisti della tradizionale sfilata nel centro della città di Le Mans, aperta dall'Alpine Alpenglow Hy4, prima di partecipare alla dimostrazione dell'idrogeno prevista per sabato sul Circuit de la Sarthe. L'Alpine Endurance Team tornerà in pista sabato a mezzogiorno per il riscaldamento, preparandosi per la partenza della 24 Ore di Le Mans, che sarà data alle 16 da Zinédine Zidane, ambasciatrice dei programmi di pari opportunità di Alpine.

I protagonisti

Charles Milesi "Paul-Loup ha fatto un giro eccellente ieri, regalandoci un posto nella Hyperpole. Partiremo finalmente quinti in condizioni meteo che si preannunciano molto complicate. Sarà una vera sfida, ma siamo abbastanza ben posizionati per evitare le insidie ​​all’inizio. Sarà una gara in cui dovremo stare attenti e non correre rischi inutili per raggiungere il nostro obiettivo principale: raggiungere il traguardo."

Mick Schumacher "Negli ultimi due giorni ho potuto scoprire il circuito della 24 Ore di Le Mans di notte. Con il team abbiamo potuto prepararci durante i test al Motorland Aragón, il che ha facilitato notevolmente il mio acclimatamento a queste condizioni uniche. Mi sono divertito molto lì perché le sensazioni e l'atmosfera sono diverse da quelle che avevo provato prima. La gara sarà emozionante e non vedo l’ora."

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance "Questa giornata ci ha permesso di imparare cose nuove in preparazione alla gara, in particolare con le Prove Libere 4, in condizioni fresche che abbiamo potuto ritrovare durante la notte tra sabato e domenica. Dopo la pausa dell’Hyperpole, l’obiettivo era riconcentrarci rapidamente sul nostro vero obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare i nostri sforzi, perché abbiamo ancora molto lavoro da fare fino all'inizio della gara, sabato pomeriggio."

Con la pioggia che promette di aggiungere ulteriore imprevedibilità alla gara, l'Alpine Endurance Team è pronto a sfidare ogni ostacolo. La preparazione meticolosa, l'esperienza dei piloti e il supporto tecnologico dell'Alpine A424 saranno fondamentali per affrontare la 24 Ore di Le Mans, un test di resistenza che metterà alla prova ogni squadra al limite delle loro capacità. La partenza da posizioni favorevoli in griglia offre una base solida, ma la strada verso la vittoria richiederà concentrazione, strategia e un pizzico di fortuna.