Alpine svela i piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale FIA Endurance

Con il quarto posto conquistato nel Campionato Costruttori alla sua stagione d’esordio con l’Hypercar A424, Alpine Endurance Team si prepara al 2025 con un roster di piloti di prim’ordine, unendo giovani talenti ed esperti del motorsport.

La squadra riconferma Charles Milesi, Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e Mick Schumacher, che hanno mostrato grande affiatamento e competitività nel 2024. La vera novità è l’arrivo di Frédéric Makowiecki, pilota veterano e sviluppatore di grande esperienza, mentre Jules Gounon, dopo le sue eccellenti prestazioni come sostituto, viene promosso a pilota ufficiale.

Un mix vincente di talento e esperienza

Charles Milesi, tra i protagonisti della stagione 2024, ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli con tre presenze in Hyperpole e il primo miglior giro in gara della A424. "Siamo pronti a spingere ancora di più sull’affidabilità e sulle prestazioni," ha dichiarato il giovane francese.

Paul-Loup Chatin, con un passato glorioso nelle competizioni endurance, continua la sua avventura con Alpine, portando esperienza e stabilità. “Abbiamo imparato tanto, ora è tempo di trasformare questi progressi in risultati concreti,” ha sottolineato.

Tra i confermati anche Ferdinand Habsburg, reduce da una stagione sfortunata a causa di un infortunio, ma pronto a tornare più forte che mai: “Siamo una famiglia, e lavorando insieme possiamo raggiungere nuovi obiettivi.”

Jules Gounon affronta la sua prima stagione completa come pilota titolare dopo aver impressionato nei round in cui ha sostituito i compagni. "È un onore essere promosso. Siamo un team affiatato e collaborativo, pronto a fare progressi," ha dichiarato.

L’arma in più: Frédéric Makowiecki

Il francese Frédéric Makowiecki rappresenta la new entry del 2025. Con un curriculum ricco di successi nelle gare GT e nelle Hypercar, il pilota porterà competenze tecniche e un’intelligenza agonistica preziosa per far crescere il progetto. “Puntiamo alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans. Alpine ha già dimostrato grande potenziale, sono orgoglioso di essere parte di questo viaggio,” ha detto.

Mick Schumacher: conferma di peso

Dopo una stagione di adattamento ai prototipi, Mick Schumacher è pronto a continuare il suo percorso con Alpine. Con il podio conquistato alla 6 Ore del Fuji e una crescita costante, il giovane tedesco rappresenta uno dei punti fermi della squadra. “Abbiamo definito gli obiettivi, ora vogliamo puntare ancora più in alto,” ha dichiarato con entusiasmo.

La strategia per il 2025

La dirigenza di Alpine, con Bruno Famin e Nicolas Lapierre, ha puntato su stabilità e continuità, riconfermando cinque piloti e introducendo Makowiecki come figura chiave per l’evoluzione tecnica del progetto. Philippe Sinault, Team Principal, ha evidenziato l’importanza di mantenere un gruppo coeso e determinato: “Questo team è pronto a spingersi oltre i propri limiti per competere ai massimi livelli.”

Con il supporto di un team affiatato e l’esperienza accumulata nella stagione di debutto, Alpine Endurance Team mira a consolidare il suo ruolo tra i protagonisti del Campionato Mondiale FIA Endurance, con un unico obiettivo: puntare alla vittoria.