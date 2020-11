Arduini e Bodega su Peugeot 308 TCR si laureano Vice-Campioni 2020 dell'ATCC

La coppia Arduini e Bodega si sono laureati a Misano Vice-Campioni 2020 dell'ATCC, la serie turismo riconosciuta da ACI Sport, a bordo della PEUGEOT 308TCR. Il duo lombardo ha colto sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli il sesto successo stagionale.

Anche sulla riviera romagnola la PEUGEOT 308TCR di Massimo Arduini e Giuseppe Bodega ha mostrato tutta la sua competitività, conquistando il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere. Una prestazione autorevole che avrebbe potuto essere confermata anche in qualifica, dove Giuseppe Bodega ha segnato il secondo miglior tempo, ad appena un decimo dalla pole, dopo essersi visto vanificare il suo best lap a causa del tanto traffico presente in pista.

Il pilota di Lecco, però, non si è dato per vinto e, nella prima delle due gare in programma sul tracciato di Misano, ha regalato spettacolo in una emozionante lotta per il podio, terminata quasi al fotofinish con la PEUGEOT che ha conquistato il secondo gradino del podio ad appena 7 decimi.