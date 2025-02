Aston Martin Valkyrie: il ritorno della Hypercar nell'olimpo di Le Mans

Aston Martin riaccende la passione per le corse di durata con il ritorno di una vera icona su pista: la Valkyrie.

La hypercar, sviluppata dal marchio britannico, si prepara a sfidare i migliori team del mondo nel FIA World Endurance Championship (WEC) e nell'IMSA WeatherTech Sportscar Championship (IMSA), segnando un nuovo capitolo nella storia sportiva della casa di Gaydon. L’obiettivo? Conquistare il gradino più alto del podio alla leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Una Hypercar nata dalla strada per dominare in pista

La Valkyrie rappresenta un caso unico nel panorama delle competizioni endurance: è l’unica vettura nata come auto stradale a competere nella categoria Hypercar della FIA. Il modello da corsa, derivato dall'omonima versione stradale, mantiene il cuore pulsante di un motore V12 aspirato da 6,5 litri sviluppato da Cosworth, ottimizzato per adattarsi alle rigide regolazioni imposte dai regolamenti endurance. Con una potenza limitata a 680 CV per conformarsi alle normative, la Valkyrie conserva il suo DNA di auto estrema, con un'aerodinamica affinata per affrontare le gare più impegnative al mondo.

Adrian Hallmark, CEO di Aston Martin Lagonda, ha sottolineato l'importanza di questo progetto: “Questo ritorno alla 24 Ore di Le Mans è un momento storico per il marchio. La Valkyrie incarna la nostra filosofia di prestazioni e innovazione, riportando Aston Martin all'apice delle competizioni endurance.”

Un debutto atteso nel WEC e nell'IMSA

La prima gara ufficiale della Valkyrie avverrà il 28 febbraio 2025 alla 1812 km del Qatar, tappa inaugurale del WEC. Due vetture saranno schierate per l'intera stagione: la #007, con un equipaggio britannico composto da Harry Tincknell, Tom Gamble e Ross Gunn, e la #009, affidata a Marco Sørensen e Alex Riberas.

Parallelamente, Aston Martin parteciperà anche al campionato IMSA con una Valkyrie gestita dal team THOR, con Ross Gunn e Roman De Angelis al volante. Il team farà il suo debutto alla 12 Ore di Sebring, prevista per il 15 marzo 2025.

Tecnologia e innovazione al servizio della performance

L’evoluzione della Valkyrie in versione da corsa ha richiesto un intenso lavoro di sviluppo. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio è stato riprogettato per garantire la massima resistenza nelle competizioni di durata, mentre il propulsore V12 è stato adattato per ottimizzare l'efficienza dei consumi e migliorare l'affidabilità sulle lunghe distanze.

Adam Carter, responsabile endurance motorsport di Aston Martin, ha evidenziato il valore ingegneristico del progetto: “La Valkyrie è una rivoluzione nel motorsport. Il nostro obiettivo è massimizzare le prestazioni rimanendo all'interno dei parametri regolamentari, sfruttando il nostro know-how per ottimizzare l’efficienza e l’affidabilità.”

Il cambio sequenziale Xtrac a sette rapporti, le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori regolabili e l'aerodinamica raffinata garantiscono un equilibrio perfetto tra velocità e stabilità. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport da 18 pollici completano l'assetto della vettura, offrendo la massima aderenza nelle condizioni di gara più estreme.

L’ambizione di Aston Martin: conquistare Le Mans

La stagione WEC 2025 si preannuncia come una delle più competitive degli ultimi anni, con una griglia affollata di costruttori di prestigio tra cui Ferrari, Toyota, Porsche e Peugeot. Aston Martin, forte della sua tradizione nelle corse, mira a scrivere un nuovo capitolo glorioso nel motorsport.

“Sappiamo di entrare in una competizione con avversari già affermati, ma il nostro obiettivo è vincere”, ha dichiarato Carter. “La Valkyrie è stata progettata per affrontare le sfide più difficili e il nostro team è pronto a dimostrare tutto il suo valore.”

Con un doppio programma di gare e un team di piloti altamente competitivo, Aston Martin punta a riportare in alto il suo nome nella leggenda della 24 Ore di Le Mans. La sfida è lanciata, e la Valkyrie è pronta a conquistare la gloria.

Il ritorno della Aston Martin Valkyrie nelle competizioni di durata rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione 2025. Con un progetto tecnologicamente avanzato, una formazione di piloti di alto livello e una strategia ambiziosa, il marchio britannico punta a riscrivere la storia dell’endurance. Il conto alla rovescia per Le Mans è iniziato, e il mondo del motorsport è pronto a testimoniarlo.

Calendario Principale della Stagione 2025 WEC

28 febbraio: 1812 km del Qatar

21 aprile: 6 Ore di Imola

11 maggio: 6 Ore di Spa-Francorchamps

14-15 giugno: 24 Ore di Le Mans

13 luglio: 6 Ore di Interlagos

31 agosto: 6 Ore di COTA

28 settembre: 6 Ore di Fuji

8 novembre: 8 Ore del Bahrain

IMSA

15 marzo: 12 Ore di Sebring

20 aprile: Long Beach

12 maggio: Laguna Seca

30 giugno: 6 Ore di Watkins Glen

4 agosto: Indianapolis Motor Speedway

12 ottobre: Petit Le Mans