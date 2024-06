BMW domina le qualifiche di Le Mans: Vanthoor il più veloce

Le qualifiche per la 92ª edizione della 24 Ore di Le Mans, quarto round della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship (WEC), hanno visto Dries Vanthoor e la sua BMW protagonisti assoluti.

Vanthoor ha ottenuto il miglior tempo nella pratica di qualificazione, assicurandosi un posto nelle sessioni Hyperpole di giovedì, che determineranno i vincitori della pole position.

La BMW è stata seguita a breve distanza dalla Cadillac Racing V-Series.R #3, guidata dal veterano Sebastien Bourdais. Il pilota di casa ha segnato un tempo a soli 0,177 secondi da quello di Vanthoor. Antonio Fuoco, polesitter dello scorso anno, ha piazzato la Ferrari AF Corse 499P Hypercar #50 al terzo posto con un tempo di 3:24.731.

Kamui Kobayashi, in un giro di volo nei minuti finali della sessione, ha avuto un incidente all'uscita delle Porsche Curves, girandosi nella ghiaia e causando l'uscita delle bandiere rosse. La sua Toyota GR010 Hybrid #7 è stata inizialmente quarta, ma tutti i suoi tempi sul giro sono stati cancellati per aver causato la bandiera rossa. Di conseguenza, il quarto posto è andato alla Alpine A424 Hypercar #35 guidata da Paul Loup Chatin.

La Ferrari 499P #51, vincitrice di Le Mans 2023 e guidata da Alessandro Pier Guidi, si è piazzata sesta. La Porsche Penske 963 #6, campione in carica, e la Porsche #12 Hertz Team JOTA, vincitrice a Spa-Francorchamps, hanno completato il gruppo degli otto qualificati per la sessione Hyperpole, tutti coperti da soli 0,5 secondi.

MUSTANG IN CIMA IN LMGT3 Una grande sorpresa nella categoria LMGT3 è stata la prestazione di Ben Barker, che ha portato la Ford Mustang #77 Proton Competition al miglior tempo con un 3:55.263, alla sua prima apparizione al Circuit de La Sarthe. Barker ha battuto la McLaren di Inception Racing guidata da Frederik Schandorff per soli 0,143 secondi. La Corvette #82 TF Sport, guidata da Daniel Juncadella, ha ottenuto il terzo miglior tempo con un giro di 3:56.105.

LE CORSE FANTASTICHE IMPOSTANO IL RITMO IN LMP2 Nella categoria LMP2, il giovane Malthe Jakobsen ha fatto segnare il miglior tempo con la Oreca-Gibson #37 Cool Racing, registrando un 3:32.827 dopo una battaglia serrata con l'entry di TF Sport. Louis Deletraz aveva inizialmente conquistato il primo posto nella 'Spike' Oreca, ma Jakobsen è riuscito a superarlo di 0,307 secondi prima che una bandiera rossa interrompesse la sessione. Ben Hanley ha completato i primi tre con la #23 United Autosports.

Le qualifiche di Le Mans 2024 hanno già mostrato un'anticipazione dello spettacolo che ci aspetta. La sessione Hyperpole di giovedì promette di essere altrettanto emozionante, con i migliori piloti del mondo pronti a darsi battaglia per la pole position. Con le prestazioni di BMW, Cadillac, Ferrari e Ford, la competizione si preannuncia intensa e avvincente. I tifosi non vedono l'ora di vedere chi riuscirà a conquistare la pole position e quali sorprese riserverà la gara di quest'anno.