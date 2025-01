BWT Alpine F1 Team e Castore: nuova partnership per l’abbigliamento ufficiale dal 2025

Il BWT Alpine Formula One Team guarda al futuro con stile, annunciando la nuova partnership con Castore, brand di riferimento nell'abbigliamento sportivo ad alte prestazioni.

A partire dalla stagione 2025, sarà proprio Castore a fornire l’intero outfit ufficiale del team per i ventiquattro Gran Premi che toccheranno i principali circuiti del mondo.

Dalla pista agli stabilimenti di Enstone (Regno Unito) e Viry-Châtillon (Francia), il nuovo abbigliamento firmato Castore accompagnerà piloti e personale della scuderia nei momenti più intensi della stagione, compresi i cruciali pit stop durante i weekend di gara.

L’accordo prevede anche che Castore gestisca lo store ufficiale online di BWT Alpine, dove i fan potranno acquistare il merchandising ufficiale e le repliche degli outfit indossati da Pierre Gasly e Jack Doohan.

Una Partnership Strategica per Castore

Per Castore, questa collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità di crescita. Il co-fondatore e co-direttore generale del brand, Tom Beahon, ha espresso grande entusiasmo per l’accordo: “Quello della Formula 1 è uno sport in forte crescita a livello globale e per Castore rappresenta un obiettivo strategico. Siamo entusiasti di avvicinare i fan allo sport e non vediamo l’ora di vedere le nostre ali rappresentate in un ambiente competitivo come quello del BWT Alpine Formula One Team.”L’integrazione del logo Castore sul portale dei box e sulle tute del Castore Pit Crew darà al brand una visibilità internazionale, rafforzando la sua immagine nel mondo delle competizioni sportive.

Nuove Collezioni per i Fan

L’accordo con Castore è stato accolto con entusiasmo anche da David Warren, Direttore Marketing Mondo di BWT Alpine Formula One Team, che ha sottolineato l’importanza di offrire ai fan un’esperienza ancora più coinvolgente: “Siamo felici di questa partnership, che ci consentirà di migliorare il nostro outfit e ampliare la gamma di prodotti per i nostri fan più fedeli, che ci seguono da casa o sui circuiti di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di ideare collezioni uniche e accattivanti con Castore, per vedere i nostri supporter fare il tifo per noi con i nostri colori.”

Abbigliamento Tecnico e Merchandising Esclusivo

La collaborazione prevede la fornitura di abbigliamento per tutte le divisioni della scuderia, inclusi il team Alpine Academy e il reparto Alpine Sim Racing. Ogni collezione sarà studiata per garantire comfort e prestazioni in tutte le condizioni, con materiali innovativi e un design distintivo che unisce tecnologia e stile. Lo store online gestito da Castore diventerà il punto di riferimento per i tifosi, con un’ampia selezione di capi esclusiviche permetteranno ai fan di sentirsi parte del team.

Moda e Prestazioni si Incontrano in Pista

Con questa nuova partnership, il BWT Alpine Formula One Team punta a migliorare la propria immagine e rafforzare il legame con i fan attraverso collezioni di abbigliamento che combinano eleganza, funzionalità e spirito competitivo.

La stagione 2025 segna così l’inizio di una nuova era, dove il motorsport incontra il fashion tech, portando la passione per la Formula 1 a un livello superiore.

Non resta che attendere il debutto delle nuove divise targate Castore in occasione del primo Gran Premio della stagione, per vedere il team BWT Alpine ruggire sulle piste di tutto il mondo.