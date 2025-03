Cheops Technology diventa partner ufficiale di Alpine Endurance Team

Dal 2025 e per le tre stagioni successive, Cheops Technology affiancherà Alpine Endurance Team nel Campionato Mondiale FIA di Endurance (WEC), inclusa la prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

La partnership, fondata su valori comuni di innovazione e affidabilità, mira a sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare le prestazioni del team nelle competizioni endurance.

Tecnologia e motorsport: un binomio vincente

Cheops Technology, azienda leader nel settore IT, si inserisce nel mondo delle corse con un obiettivo preciso: supportare Alpine Endurance Team nell’ottimizzazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie a competere ad alti livelli. Grazie alla sua esperienza in cloud computing e soluzioni IT avanzate, Cheops apporterà competenze fondamentali per affrontare le sfide di un campionato sempre più competitivo.

“Siamo estremamente orgogliosi di vedere Cheops Technology associata a una squadra così prestigiosa come Alpine Endurance Team. Questa collaborazione non è solo un impegno tecnologico, ma anche un'avventura umana e sportiva che riflette i nostri valori e il nostro spirito di competizione,” ha dichiarato Nicolas Leroy-Fleuriot, Presidente e CEO di Cheops Technology.

L’impegno di Nicolas Leroy-Fleuriot nel motorsport

L’accordo con Alpine Endurance Team è fortemente voluto da Nicolas Leroy-Fleuriot, appassionato di sport motoristici e pilota, che guida Cheops Technology verso nuove sfide nel mondo del motorsport. Il CEO ha sottolineato come l’endurance rappresenti un vero laboratorio tecnologico, dove le soluzioni IT avanzate possono fare la differenza nelle prestazioni di un team.

“Ovviamente, non potevo che immaginare una partnership con una squadra francese. Siamo convinti che il nostro know-how in materia di infrastrutture IT e cloud computing contribuirà alla crescita di Alpine nel WEC, spingendola oltre i limiti,” ha aggiunto Leroy-Fleuriot.

Un’alleanza strategica per il futuro dell’endurance

Anche Bruno Famin, Direttore Alpine Motorsports, ha espresso entusiasmo per questa nuova collaborazione: “Siamo lieti di accogliere Cheops Technology tra i nostri partner ufficiali. La loro competenza tecnologica ci permetterà di continuare a esplorare soluzioni innovative. Inoltre, Nicolas Leroy-Fleuriot, in quanto pilota e appassionato, porta con sé una conoscenza unica delle esigenze del motorsport.”

Con questa partnership, Alpine Endurance Team si prepara a un futuro sempre più tecnologico, in cui innovazione e prestazioni saranno i pilastri per competere ai massimi livelli del FIA WEC.