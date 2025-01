CUPRA Leon VZ TCR: verso una nuova stagione mondiale di successi

La CUPRA Leon VZ TCR ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da competizione, capace di dominare nei diversi campionati a cui ha partecipato.

Il 2024 è stato un anno straordinario, segnato dalle vittorie nei campionati TCR Europe e TCR Mexico, oltre al podio conquistato ai prestigiosi FIA Motorsport Games. Il 2025 si prospetta altrettanto promettente, con il debutto della vettura in nuovi mercati come l'Asia, nel TCR China, e gli Stati Uniti, dove parteciperà all'IMSA Michelin Pilot Challenge.

Xavi Serra, Global Head of Racing di CUPRA, ha sottolineato l'incredibile competitività della Leon VZ TCR sin dalla sua introduzione: "Nel 2024 ha consolidato la sua posizione sui circuiti di tutto il mondo, conquistando podi, vittorie e campionati, ed è pronta a fare ancora meglio nel 2025". Il successo della vettura è frutto di una continua evoluzione e miglioramento, che ha visto l'introduzione di una nuova carrozzeria, un aggiornamento dell'asse anteriore, un kit di aggiornamento del cambio SADEV, sospensioni performanti e miglioramenti agli interni.

La stagione 2024 ha visto la CUPRA Leon VZ TCR partecipare a oltre 46 gare, ottenendo vittorie in Messico nel TCR Mexic Sprint e nel TCR Mexic Endurance, nonché nella TCR Europe Series con Franco Girolami del Team Monlau Motorsport. La vettura ha gareggiato in circuiti iconici come Spa-Francorchamps in Belgio e Imola in Italia, consolidando la sua reputazione come auto da corsa di eccellenza.

Un momento di grande prestigio è stato la partecipazione della CUPRA Leon VZ TCR ai FIA Motorsport Games, dove ha rappresentato i team nella competizione Touring Car. In questo evento internazionale di grande risonanza, le federazioni nazionali competono in diverse categorie per conquistare il titolo di Paese vincitore. Il team brasiliano ha portato la vettura sul secondo gradino del podio, mentre il team spagnolo ha lottato per una posizione di rilievo, concludendo al quarto posto. Durante questa gara, la CUPRA Leon VZ TCR ha utilizzato un carburante con il 50% di componenti sostenibili avanzati, contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio delle auto da corsa e dell'intero evento.

Guardando al 2025, la CUPRA Leon VZ TCR si appresta ad affrontare nuove sfide e a confermare la sua competitività. Il debutto in Asia nel TCR China e la partecipazione all'IMSA Michelin Pilot Challenge negli Stati Uniti sono tappe cruciali per il marchio. Quest'ultima competizione, tra le più prestigiose negli USA, vedrà i modelli omologati WSC Touring Car Racing competere con motori capaci di erogare tra i 300 e i 350 cavalli e raggiungere velocità superiori ai 260 km/h.

I team avranno l'opportunità di scegliere la CUPRA Leon VZ TCR come auto da competizione nelle 11 gare in programma per il 2025. La stagione inizierà con una gara sul leggendario circuito Daytona International Speedway in Florida, dal 22 al 26 gennaio, promettendo spettacolo e alta competitività.

In sintesi, il 2025 sarà un anno cruciale per la CUPRA Leon VZ TCR, pronta a consolidare i successi ottenuti e ad affrontare nuove sfide su scala mondiale, continuando a rappresentare l'eccellenza delle auto da corsa CUPRA.