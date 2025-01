Dacia Sandriders: prima vittoria di tappa al Rally Dakar e podio sempre più vicino

Una performance straordinaria quella di Nasser Al-Attiyah e del suo copilota Édouard Boulanger, che hanno conquistato la vittoria nella nona tappa del Rally Dakar 2025,

percorrendo i 357 chilometri da Riyad a Haradh in appena 2h52m59s. Un risultato che segna un importante traguardo per il team Dacia Sandriders, alimentato da carburante sostenibile, dimostrando che prestazioni e sostenibilità possono andare di pari passo nel mondo del motorsport.

"La nostra Dacia Sandrider sembrava avere le ali!", ha commentato entusiasta Al-Attiyah al termine della tappa, sottolineando la solidità e le prestazioni del veicolo nonostante le difficoltà del percorso.

La Corsa al Podio

Con la vittoria della tappa 9, Al-Attiyah e Boulanger si sono portati a soli 31 secondi dal podio assoluto. A tre giorni dalla fine del rally, il team Dacia Sandriders punta a raggiungere un risultato storico, che sarebbe la ciliegina sulla torta in un'edizione particolarmente dura della Dakar.

Il pilota qatariota Al-Attiyah ha aggiunto un'altra pietra miliare alla sua carriera: è l'unico ad aver registrato il miglior tempo in una tappa per 18 edizioni consecutive del Rally Dakar. Ora ha nel mirino un altro record: con un'ulteriore vittoria di tappa, potrebbe eguagliare le 50 vittorie di leggende come Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen.

Una Sfida Dura ma Vincente

Partiti in undicesima posizione da Riyad, Al-Attiyah e Boulanger hanno subito imposto il loro ritmo, guadagnando un vantaggio di 37 chilometri nei primi tratti del percorso. Ma è stato negli ultimi 150 chilometri che i Dacia Sandriders hanno fatto la differenza, chiudendo la tappa con un distacco di 2m47s dai diretti inseguitori.

Nonostante un percorso insidioso e problemi meccanici che avevano rallentato il team nella tappa precedente, la determinazione dei piloti e la robustezza della Dacia Sandrider hanno portato a questa vittoria storica.

Le Parole dei Protagonisti

Nasser Al-Attiyah, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: "È stata un'ottima giornata, sono felice che abbiamo vinto la tappa e, ora, a tre giorni dalla fine, abbiamo davvero bisogno di restare concentrati. Tutto è ancora aperto".

Anche Cristina Gutiérrez, che ha chiuso la tappa al nono posto insieme a Pablo Moreno sulla Dacia Sandrider n. 212, ha espresso la sua soddisfazione: "Sono contenta di essere nella Top 10. Questo risultato è importante per il team, e la vittoria di Nasser è un grande successo per tutti noi".

Risultati Provvisori della Tappa 9 (Non Ufficiali)

1°: Nasser Al-Attiyah (QAT) / Édouard Boulanger (FRA) – 2h52m59s

9°: Cristina Gutiérrez (ESP) / Pablo Moreno (ESP) – +14m26s

Prossima Sfida: La Tappa 10

Il Rally Dakar non lascia spazio a pause. La decima tappa prevede un lungo trasferimento fino al deserto dell'Empty Quarter, dove i piloti affronteranno un percorso breve ma insidioso di soli 119 chilometri. Le dune rappresenteranno una sfida tecnica: troppo veloci e si rischia di capovolgersi, troppo lenti e si rischia di restare bloccati.

Con tre giorni ancora da disputare, il team Dacia Sandriders è pronto a dare il massimo per raggiungere un risultato storico.