DS E-TENSE FE23 in Nero e Oro per l'E-Prix di Monaco

Il Campionato mondiale ABB FIA Formula E si prepara per uno degli appuntamenti più attesi della stagione:

l'E-Prix di Monaco. Quest'anno, il prestigioso evento vedrà una novità particolarmente affascinante grazie a DS Automobiles e al suo partner PENSKE AUTOSPORT. Il team ha presentato una livrea speciale per la sua monoposto, la DS E-TENSE FE23, soprannominata 'Grand Gala'. Questo design unico, che coniuga l'eleganza e lo spirito dei gala monegaschi, presenta una base nero corvino con dettagli dorati che richiamano il lusso e il prestigio degli eventi serali del Principato.

Alla guida della DS E-TENSE FE23 'Grand Gala' ci saranno Jean-Eric Vergne, due volte campione di Formula E, e Stoffel Vandoorne, campione dell'edizione 2022. Entrambi i piloti sono veterani della pista monegasca e si aspettano di fare un'ottima impressione. Il team ha anche pensato a ogni dettaglio, dotando i piloti di tute e caschi abbinati alla livrea della vettura, garantendo così un look coordinato che non passerà inosservato.

Per l'occasione, è stata anche preparata una vettura DS 7 E-TENSE 4x4 360, vestita anch'essa per l'occasione, che accompagnerà i piloti nel Principato durante il weekend di gara. Inoltre, per celebrare questo evento unico, è stato creato un poster commemorativo da 'Automobilist', disponibile per gli appassionati e i collezionisti.

Con una tale attenzione ai dettagli e un omaggio così marcato all'eleganza e al glamour, l'E-Prix di Monaco promette di essere non solo una gara di alto livello tecnico ma anche un evento di grande stile. La competizione si svolgerà sabato 27 aprile alle 15:00 CET, e senza dubbio, la DS E-TENSE FE23 'Grand Gala' sarà una delle protagoniste principali.