ePrix Berlino virtuale,La DS di Da Costa chiude al 9° posto

Ancora una volta il sabato pomeriggio della Formula E virtuale, oggi in scena sul tracciato tedesco di Tempelhof, ha visto la DS Techeetah ottenere due risultati antitetici. Se infatti Antonio Felix Da Costa ha tagliato il traguardo in nona posizione, il suo compagno di squadra Jean-Eric Vergne, ventesimo, è stato tra i primi eliminati, confermando di non gradire per nulla la realtà online.

Il successo di tappa è quindi andato ad Oliver Rowland su Nissan e-Dams grazie ad un bel sorpasso nelle battute iniziali sul poleman Stoffel Vandoorne su Mercedes, incapace di riprendersi la posizione e tra l’altro a lungo insidiato a lungo dell’Audi di Daniel Abt. L’animata bagarre per la medaglia di legno ha invece visto la Mahindra di Pascal Wehrlein, ancora leader della generale piloti, avere la meglio sulla Venturi di Edoardo Mortara. Sesta piazza per la Dragon di Nico Müller, a precedere la BMW Andretti di Maximilian Günther, protagonista al pronti via di un bacio alle barriere.

Ottavo André Lotterer su Porsche. Decima la Panasonic Jaguar di Mitch Evans. Undicesima la Porsche di Neel Jani, poi la Nissan e-Dams di Sébastien Buemi. Ultimo ad essere estromesso dalla corsa Robin Frijns su Virgin, quindi la Venturi di Felipe Massa, la BMW Andretti di Alexander Sims e la NIO di Oliver Turvey.

Solo diciassettesima la Mercedes di Nyck De Vries, seguita dalla Panasonic Jaguar di James Calado e dalla NIO di Ma Qing Hua, coinvolta in un incidente ai semafori spenti. Ventunesima la Mahindra di Jerome d’Ambrosio,quindi la Virgin di Sam Bird, la Dragon di Brendon Hartley e l’Audi di Lucas di Grassi, penalizzati dalla carambola al via.

RM Media