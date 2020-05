FE, ePrix di Monaco virtuale, Giornata da dimenticare per la DS Techeetah

Il terzo appuntamento della Race at Home svoltasi sul porto di Montecarlo è stato piuttosto avaro di soddisfazioni per la DS Techeetah. Jean-Eric Vergne e Antonio Felix da Costa sono stati entrambi coinvolti in una maxi carambola a pochi giri dall’inizio.

Rispetto ai due round precedenti a fare festa non è stato il solito tedesco della BMW Andretti Maximilian Günther, terzo e ancora leader della generale piloti con 65 punti, bensì il connazionale della Mahindra Pascal Wehrlein, scattato dalla pole position e rimasto in testa al gruppo dallo start alla bandiera a scacchi.

Secondo a 3”63 dal vincitore è invece arrivato Stoffel Vandoorne su Mercedes, per la prima volta non partito dal palo. Quarto con la Porsche Neel Jani, quindi Robin Frijns su Virgin e Oliver Rowland su Nissan e-dams.

Settima posizione per la Porsche di André Lotterer, quindi la Dragon di Nico Müller. Buon nono posto per la NIO di Ma Quing Hua, protagonista di un duello rusticano nelle fasi conclusive con la Venturi Edoardo Mortara, decimo.

Fuori dai punti James Calado su Panasonic Jaguar, a lungo in bagarre con la Dragon di Brendon Hartley, tredicesimo e ultimo degli eliminati. Dodicesimo Alexander Sims su BMW Andretti.

Quattordicesima la Mahindra di Jerome d’Ambrosio, poi la Venturi di Felipe Massa e la Nissan e-dams di Sébastien Buemi. Diciassettesimo Lucas di Grassi su Audi, seguito dal britannico della NIO Oliver Turvey e dal tedesco dell’Audi Daniel Abt.

Ventesima la Virgin di Sam Bird; ventiduesima la Mercedes di Nyck De Vries. Ultima e prima a finire ko la Panasonic Jaguar di Mitch Evans, out dopo un rocambolesco contatto con Mortara.

