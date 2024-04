Ferrari in difficoltà a Suzuka, Sainz 4° e Leclerc 8°

In un fine settimana di Formula 1 caratterizzato da qualifiche intense sul circuito di Suzuka, in Giappone, la Scuderia Ferrari si trova a dover gestire una situazione non ottimale,

con Carlos Sainz che si è assicurato la quarta posizione e Charles Leclerc che, a causa di varie difficoltà, ha concluso ottavo. Una prestazione che pone la squadra di Maranello di fronte alla necessità di una strategia di rimonta nella gara, facendo leva su una competitività in configurazione gara già evidenziata durante le sessioni di prove libere.

Da quanto emerso nelle qualifiche, il punto debole della SF-24 è stata la velocità sul giro secco. Sia Sainz che Leclerc hanno mostrato di lottare per tenere il passo con i loro avversari in questa fase cruciale, con il monegasco particolarmente penalizzato dall'avere a disposizione un minor numero di gomme soft nuove per il Q3 rispetto al suo compagno di squadra. Tuttavia, l'attenzione si sposta ora sulla gara, dove le SF-24 hanno mostrato potenzialità in termini di passo e gestione del degrado gommato.

Sainz si dice soddisfatto della propria prestazione in qualifica, sottolineando di aver massimizzato il potenziale della sua vettura nonostante le difficoltà. L'obiettivo per lui è di mantenere una gara solida, puntando a una possibile posizione sul podio. D'altra parte, Leclerc esprime delusione per la qualifica ma rimane concentrato sul migliorare la sua posizione in gara, consapevole delle difficoltà di sorpasso a Suzuka e dell'importanza di una buona partenza.

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, riconosce che la qualifica ha lasciato l'amaro in bocca, in particolare per la situazione di Leclerc, ma rimane ottimista riguardo le possibilità in gara, sottolineando il buon passo mostrato dalle SF-24 nelle prove libere. La chiave per una rimonta efficace sarà una partenza aggressiva che permetta di evitare il traffico e sfruttare ogni opportunità di guadagnare posizioni.

La gara a Suzuka si prospetta quindi come un banco di prova significativo per Ferrari, che dovrà dimostrare la propria capacità di reazione davanti alle sfide, puntando a un risultato che riscatti le difficoltà delle qualifiche e metta in luce le qualità della SF-24 in termini di gestione della gara e delle gomme.