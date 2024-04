Ferrari riscatto a Suzuka: podio e Rimonta

Il Gran Premio di Formula 1 tenutosi a Suzuka ha rappresentato un momento di svolta per la Scuderia Ferrari,

che, dopo un sabato difficile, ha vissuto una domenica di riscatto. La squadra ha ottenuto un risultato eccezionale, con Carlos Sainz che ha conquistato il terzo gradino del podio e Charles Leclerc che è rimontato dall'ottavo al quarto posto, confermando così Ferrari come la seconda forza del campionato.

La strategia adottata dalla Ferrari a Suzuka ha giocato un ruolo chiave nel successo del team. Con due approcci differenti per i suoi piloti, la scuderia ha massimizzato il potenziale di raccolta punti, consolidando la sua seconda posizione nella classifica costruttori. Ora, a soli 21 punti dalla Red Bull, la Ferrari dimostra un netto miglioramento rispetto alla passata stagione, grazie anche al quinto piazzamento da podio in quattro gare, inclusa la vittoria di Sainz in Australia.

Carlos Sainz ha brillato per la sua abilità nella gestione delle gomme e nelle strategie di gara, risultando decisivo nella sua lotta contro avversari diretti come Lando Norris. La sua prestazione a Suzuka gli ha permesso di salire al quarto posto nella classifica piloti.

Charles Leclerc, premiato come "Driver of the day" per la sua intelligente e combattiva prestazione, ha dimostrato notevoli capacità di gestione nelle lunghe distanze, completando un'importante rimonta grazie a una strategia a una sola sosta ben pianificata.

Il prossimo appuntamento per la Ferrari sarà il Gran Premio di Cina, dove il team punta a confermare e migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. Con il ritorno del Gran Premio cinese dopo cinque anni e l'introduzione della prima Sprint della stagione, le aspettative sono alte sia per la squadra che per i tifosi.

Le dichiarazioni post-gara di Sainz, Leclerc e del Team Principal Fred Vasseur riflettono un clima di ottimismo e di concentrazione per le prossime sfide. La Ferrari sembra determinata a continuare il suo percorso di crescita, puntando a ridurre il divario con la Red Bull e a lottare per la vetta del campionato.