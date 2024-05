Formula 1, Verstappen Vince il GP Emilia-Romagna in scia Norris e Leclerc

Max Verstappen ha resistito a una determinata carica negli ultimi giri di Lando Norris per conquistare la sua quinta vittoria della stagione al Gran Premio FIA Formula 1 Emilia-Romagna 2024.

Charles Leclerc ha completato il podio, arrivando terzo per la Ferrari. Dopo un forte inizio, Verstappen ha preso il comando dalla pole position e ha dominato gran parte della gara. Tuttavia, negli ultimi 10 giri, le sue gomme Hard hanno iniziato a cedere, permettendo a Norris di avvicinarsi pericolosamente. Nonostante il distacco si sia ridotto a meno di un secondo, Verstappen ha tenuto duro, conquistando una vittoria duramente guadagnata.

"L'intera gara ho dovuto spingere al massimo," ha dichiarato Verstappen. "Con le gomme medie eravamo abbastanza forti, ma con le Hard è stato più difficile gestire la situazione, soprattutto negli ultimi 10 o 15 giri. Stavo scivolando molto e ho visto Lando avvicinarsi. Fortunatamente, non ho commesso errori e sono super felice di aver vinto oggi."

Alla partenza, Verstappen è scattato bene, prendendo il comando alla chicane di Tamburello. Dietro di lui, Leclerc ha mantenuto la terza posizione davanti alla seconda Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Oscar Piastri.

Con pista libera davanti, Verstappen ha rapidamente distanziato Norris, costruendo un vantaggio di quasi due secondi dopo sette giri. Mentre il primo stint avanzava, l'olandese ha ampliato il suo vantaggio a cinque secondi.

Norris ha effettuato il suo unico pit stop al giro 23, passando alle gomme Hard e rientrando dietro a Sergio Pérez, che stava completando un lungo stint con le stesse gomme. Pérez, con pneumatici più vecchi, non è riuscito a resistere e ha ceduto la posizione a Norris nel giro successivo.

Verstappen ha effettuato il suo pit stop poco dopo, rientrando in quarta posizione dietro a Lewis Hamilton. Quando Leclerc, Sainz e Hamilton hanno completato i loro pit stop, Verstappen è tornato in testa con 6,3 secondi di vantaggio su Norris.

Leclerc ha mantenuto la terza posizione, mentre Piastri ha superato Sainz per il quarto posto. Pérez, partito con gomme dure, è sceso all'ottavo posto dietro i piloti Mercedes ma ha iniziato a recuperare rapidamente con le gomme medie nuove.

Al giro 37, Pérez è rientrato ai box per montare le gomme medie, scendendo all'11° posto ma recuperando velocemente. Al giro 39 ha superato Ricciardo e al giro successivo ha utilizzato il DRS per superare Hülkenberg. Al giro 43, ha sorpassato Tsunoda per posizionarsi all'ottavo posto.

Negli ultimi 10 giri, Verstappen ha segnalato problemi con le gomme alla squadra via radio e il distacco su Norris è diminuito rapidamente. Nonostante le difficoltà, l'olandese ha mantenuto il sangue freddo, vincendo con un margine di 0,7 secondi sulla McLaren.

Con Norris secondo e Leclerc terzo, il quarto posto è andato a Oscar Piastri, seguito da Sainz e dalle Mercedes di Hamilton e Russell. Pérez ha concluso ottavo, con Lance Stroll nono e Tsunoda decimo, guadagnando l'ultimo punto disponibile.

2024 FIA Formula 1 Emilia-Romagna Gran Premio – Gara



1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 63 1:25'25.252

2 Lando Norris McLaren/Mercedes 63 1:25'25.977 0.725

3 Charles Leclerc Ferrari 63 1:25'33.168 7.916

4 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 63 1:25'39.384 14.132

5 Carlos Sainz Ferrari 63 1:25'47.577 22.325

6 Lewis Hamilton Mercedes 63 1:26'00.356 35.104

7 George Russell Mercedes 63 1:26'12.406 47.154

8 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 63 1:26'20.028 54.776

9 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 63 1:26'44.808 1'19.556

10 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 62 1:25'43.108 1 p /17.856

11 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 62 1:25'50.529 1 giro /25.277

12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 62 1:25'51.686 1 giro /26.434

13 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 62 1:25'52.913 1 lip /27.661

14 Esteban Ocon Alpine/Renault 62 1:26'09.159 1 girno /43.907

15 Zhou Guanyu Kick Sauber/Ferrari 62 1:26'10.185 1 giro /44.933

16 Pierre Gasly Alpine/Renault 62 1:26'14.967 1 girno /49.715

17 Logan Sargeant Williams/Mercedes 62 1:26'16.303 1 giro /51.051

18 Valtteri Bottas Kick Sauber/Ferrari 62 1:26'21.595 1 giro /56.343

19 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 62 1:26'40.376 1 lip /1'15.124

Alexander Albon Williams/Mercedes 51 1:13'07.729 Ritirato