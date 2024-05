Formula E Cassidy trionfa a Berlino, ora leader del campionato

Nick Cassidy ha firmato una delle rimonte più spettacolari della stagione al SUN Minimeal Berlin E-Prix 2024, scalando dal 21° posto alla vittoria.

La nona tappa del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E ha visto il pilota neozelandese del Jaguar TCS Racing sfruttare al meglio la strategia di gara, superando avversari e gestendo le interruzioni per Safety Car per assicurarsi la testa della classifica piloti.

Partito nono, Cassidy ha trovato difficoltà iniziali, retrocedendo fino al 21° posto. Tuttavia, nel corso della gara ha dimostrato un'eccezionale capacità di conservazione dell'energia e di guida strategica, cruciali nei momenti chiave della competizione. Il sorpasso decisivo è avvenuto al 43° giro, quando ha superato Oliver Rowland e Jean-Éric Vergne per prendere il comando e non lasciarlo più fino al traguardo.

Oliver Rowland e Jean-Éric Vergne, rispettivamente di Nissan Formula E e DS PENSKE, hanno completato il podio, mostrando entrambi prestazioni solide ma incapaci di contenere l'impeto di Cassidy negli ultimi giri. Il compagno di squadra di Cassidy, Mitch Evans, ha chiuso in quarta posizione, seguito da Pascal Wehrlein e Antonio Felix da Costa, consolidando ulteriormente la posizione di Jaguar TCS Racing nella classifica a squadre.

La gara ha anche visto il debuttante Taylor Barnard fare la storia, diventando il più giovane pilota a ottenere punti nella serie con un impressionante decimo posto.

I piloti ora si preparano per il prossimo appuntamento, sempre sul circuito cittadino di Tempelhof, per la decima gara della stagione, dove Cassidy cercherà di difendere e possibilmente estendere il suo vantaggio in classifica.

La Formula E continua a essere un crogiuolo di tensioni e strategie, con Cassidy che ora emerge non solo come un pilota da guardare, ma anche come un serio contendente per il titolo di campione del mondo.