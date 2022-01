Formula E, De Vries su Mercedes EQ si aggiudicala gara di apertura

Il campione in carica Nyck de Vries arriva primo e porta a casa una doppietta Mercedes-EQ nel round di apertura del 2021/22 ABB FIA Formula E World Championship a Diriyah, in Arabia Saudita, che ha vistl Stoffel Vandoorne secondo e Jake Dennis (Avalanche Andretti) terzo.

De Vries ha sigillato la sua prima vittoria in Formula E qui l'anno scorso e ha approfittato di un'insolita scivolata di Vandoorne per replicare, con il belga che ha mancato il secondo ATTACK MODE. La coppia è stata dominante sin da quel momento, chiudendo la gara otto secondi in anticipo di Jake Dennis.

Sam Bird della Jaguar TCS Racing ha tagliato il traguardo al quarto posto, con Andre Lotterer (Porsche) che è partito forte all'inizio della gara - in particolare nel corso di un duello feroce con Dennis - ma alla fine è scivolato giù dal podio mentre la batteria si avviava all'esaurimento.

Lucas di Grassi è arrivato quinto al debutto con ROKiT Venturi Racing, appena davanti al compagno di squadra Edoardo Mortara, mentre Nick Cassidy della Envision Racing ha ottenuto il punto di bonus grazie al TAG Heuer Fastest Lap.

Jean-Eric Vergne della DS TECHEETAH ha seguito in ottava posizione, superando il rookie Oliver Askew che ottiene punti sul tabellone alla prima gara in carriera - un'impresa non da poco. Anche Mitch Evans della Jaguar Racing, decimo, ha ottenuto punti. .

De Vries è in testa al campionato del mondo piloti seguito da Vandoorne, con Mercedes-EQ in testa alla classifica delle squadre.