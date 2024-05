Formula E: Nissan punta al successo nella tappa di Shanghai

Nissan Formula E Team è pronto ad affrontare il Circuito Internazionale di Shanghai per la prima volta questo fine settimana, nei Round 11 e 12 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E 2023/24.

Con la Stagione 10 che si avvicina agli ultimi sei appuntamenti, il team punta a mantenere il trend positivo mostrato nelle recenti gare.

A Berlino, Oliver Rowland ha ottenuto due podi impressionanti partendo dalle posizioni P15 e P16, migliorando sei volte il suo record personale in questa stagione. Attualmente terzo nella classifica del Campionato del Mondo, Rowland si appresta a gareggiare in Cina con l'obiettivo di continuare a raccogliere punti importanti. Il suo compagno di squadra, Sacha Fenestraz, ha anch'egli ottenuto buoni risultati, conquistando punti in quattro delle ultime cinque competizioni.

La Cina ha ospitato il primo E-Prix intorno allo Stadio Olimpico Bird's Nest di Pechino nel 2015, e l'ultima gara del campionato in terra cinese risale a cinque anni fa a Sanya, dove Rowland ha conquistato la pole position e il secondo posto in gara, ottenendo il suo primo podio in Formula E.

Il circuito di Shanghai, noto principalmente per il Gran Premio di Cina, è stato modificato per adattarsi alle macchine di Formula E. Con 12 curve tecniche, tra cui una complessa zona di frenata che offre opportunità di sorpasso, il tracciato rappresenta una nuova sfida per i piloti.

Le prove libere inizieranno venerdì, con le qualifiche alle 20:20 CET e l'E-Prix alle 01:00 CET sia sabato che domenica.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team, ha dichiarato: "Berlino ha visto un’altra prestazione molto soddisfacente da parte nostra, con Oliver che ha conquistato due podi e Sacha che ha aggiunto punti meritati al suo palmarès. La gara di Shanghai sarà impegnativa, ma siamo pronti ad affrontarla con mentalità e concentrazione."

Oliver Rowland ha espresso la sua soddisfazione per i recenti risultati: "Sono contento di come sto correndo in questo momento. Berlino è stata importante con il doppio podio, ma dobbiamo continuare a migliorare. Shanghai sarà un circuito diverso, quindi puntiamo a qualificarci meglio per avanzare sulla griglia."

Sacha Fenestraz ha aggiunto: "Abbiamo mostrato una buona velocità a Berlino e ho fatto progressi nella gestione dell'energia. Come squadra, lavoriamo per migliorare le qualifiche e posizionarci meglio in griglia. Non vedo l'ora di affrontare la nuova pista di Shanghai."

Il Nissan Formula E Team è determinato a sfruttare al meglio questa nuova esperienza, puntando a ottenere risultati positivi e continuare a competere ad alti livelli nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.