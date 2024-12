IONIQ 5 N debutta negli eSports Gran Turismo World Series 20’24 : la nuova era delle alte prestazioni elettriche

Hyundai segna un nuovo traguardo nel panorama delle alte prestazioni elettriche con il debutto della IONIQ 5 N nelle Gran Turismo (GT) World Series 2024 World Finals, evento di eSports tenutosi ad Amsterdam dal 7 all’8 dicembre.

Questo modello, primo 100% elettrico ad alte prestazioni del brand N di Hyundai, sarà disponibile nel celebre simulatore di guida Gran Turismo 7 a partire da gennaio 2025.

La IONIQ 5 N ha dato un assaggio delle sue capacità durante la sessione Qualifying Time Trial della Nations Cup World Final, anticipando il rilascio ufficiale previsto con il prossimo aggiornamento del gioco. L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina per la strategia di elettrificazione del marchio, ribattezzata "Hyundai Way", che punta su soluzioni tecnologiche innovative per il massimo delle prestazioni.

Con un sistema di trazione integrale avanzato, la IONIQ 5 N raggiunge una potenza massima di 478 kW (650 cavalli) e una coppia di 770 Nm in modalità N Grin Boost. La batteria ad alta capacità da 84 kWh, abbinata a un sistema di gestione termica progettato per ottimizzare le prestazioni, consente una guida stabile e prestazioni elevate anche in condizioni estreme.

“La collaborazione con Gran Turismo rappresenta per noi un passo significativo per portare le nostre alte prestazioni anche nel mondo virtuale,” ha spiegato un portavoce del N Brand Management Group di Hyundai. "Il successo di IONIQ 5 N dimostra come il nostro approccio all’elettrificazione sia flessibile e orientato al futuro."

L’impegno di Hyundai nel motorsport, confermato dai successi del brand N nel TCR World Tour e nelle competizioni di rally WRC, trova ora un’estensione nel mondo degli eSports. Il Producer di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, ha elogiato i risultati del marchio, dichiarando: "La IONIQ 5 N è la testimonianza della leadership di Hyundai nelle competizioni globali. La sua presenza in Gran Turismo 7 apre le porte a future collaborazioni tra il nostro simulatore e il brand."

Per gli appassionati del gioco, la IONIQ 5 N non sarà solo una vettura virtuale, ma un simbolo della connessione tra innovazione tecnologica e adrenalina pura. Il Viewers Gift, una campagna speciale parallela alle World Finals, offrirà agli utenti la possibilità di ottenere il modello virtuale, in attesa del rilascio ufficiale.

Con IONIQ 5 N, Hyundai conferma la sua volontà di spingersi oltre i limiti del reale, entrando a pieno titolo nell’arena digitale delle alte prestazioni. Un connubio perfetto tra velocità, elettrificazione e innovazione.