Jean-Eric Vergne chide in terza posizione all'E-Prix di Monaco

Questo pomeriggio si è svolto, sul leggendario circuito di Monaco, Il 6°round dell'ottava stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship e per la prima volta per la Formula E , sul circuito completo.

Jean-Eric Vergne ha iniziato la competizione al 3 posto, seguito da Antonio Felix Da Costa al 10°.

Entrambi i nostri piloti sono partiti bene al volante della loro DS E-TENSE FE21 mantenendo le loro posizioni. Un Full Course Yellow e una safety car hanno interrotto la gara causando una sospensione di 4 minuti e 30 secondi dal tempo di gara.

Jean-Eric Vergne ha lottato bene contro i concorrenti in test ed è stato uno dei principali protagonisti di questa emozionante gara, tagliando il traguardo al terzo posto; con 15 punti segnati, il ​​pilota francese è ora secondo in classifica, a soli 6 punti dal leader.

Antonio Felix Da Costa ha iniziato la gara in decima posizione e ha lottato fino alla fine per aggiudicarsi il 5° posto in una difficile gara battendosi per ottenere punti preziosi al campionato.

I piloti di DS TECHEETAH hanno ottenuto in totale 25 punti, collocando così la squadra al secondo posto in classifica.

Dopo la prestigiosa gara del Principato, il prossimo round della FIA Formula E si svolgerà a Berlino il 14 e 15 maggio.

Thomas Chevaucher, DS Performance Director e Team Principal di DS TECHEETAH: “Questa gara dimostra ancora una volta la costanza del nostro team e le prestazioni della DS E-TENSE FE21.

JEV è di nuovo sul podio e Antonio ha lottato per tornare tra i primi 5! Grazie ai punti conquistati dai nostri piloti, la squadra è ora seconda in campionato, a soli 15 punti dal leader. Ora siamo decisamente in corsa per il titolo e sono fiducioso per il resto della stagione!

Mark Preston, TECHEETAH CEO: Un ottimo weekend in generale per il team con JEV che mantiene la sua posizione tra i primi tre del campionato piloti e il team che sale tra i primi due dietro a Mercedes. Un grande giorno per tutti. Andiamo avanti ora nella prossima gara in cui possiamo continuare a competere per il campionato

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019: “Sono arrivato terzo e ovviamente sono abbastanza contento della gara. Volevo vincerla ma sono stato sfortunato con la seconda modalità di attacco, perché quando l'ho attivata è uscito il giallo a tutto campo, che ha rovinato la mia possibilità di vincere. Sono ancora contento del terzo posto, abbiamo segnato punti forti in campionato e torneremo più forti a Berlino”

Antonio Felix da Costa, campione di Formula E nel 2020: “Sono contento della gara mentre lo sono meno delle qualifiche dove mi sono messo in una situazione difficile. Oggi avevamo la macchina, il ritmo, ed è sempre divertente quando puoi correre così.

Il team mi ha dato un'ottima macchina, probabilmente la migliore che abbia avuto finora in questa stagione accrescendo la dimostrazione di fiducia nei miei confronti.

Record di DS Automobiles in Formula E dalla stagione 2:

- 78 gare

- 4 titoli

- 14 vittorie

- 40 podi

- 18 pole position