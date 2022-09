Nico Müller entra nel team Peugeot Totalenergies

Nico MÜLLER entra a far parte del team Peugeot TotalEnergies per lavorare sul programma di test e sviluppo della PEUGEOT 9X8

per il resto della stagione, prima di partecipare all’intero Campionato mondiale di Endurance FIA (WEC) nel 2023, compresa l’edizione centenaria della 24 Ore di Le Mans il giugno prossimo.

Continuando sul percorso che punta a far conquistare la vittoria nella classe Le Mans Hypercar del mondiale WEC con una PEUGEOT 9X8 che trae già benefici dai test realizzati dalla squadra durante le gare finora disputate e sui test di sviluppo, il team PEUGEOT TotalEnergies punta a perfezionare la sua organizzazione con il reclutamento dello svizzero Nico MÜLLER.

"Sono lieto di tuffarmi in questa avventura e di avere l'opportunità di partecipare al FIA WEC con il team PEUGEOT TotalEnergies nel 2023", ha dichiarato il pilota svizzero di 30 anni. "Dal momento che si apre un nuovo capitolo della sua storia, mi sono unito ad un brand con risultati così davvero incredibili a Le Mans e nelle corse di durata e questa è una grande opportunità per me, soprattutto alla luce della nuova regolamentazione dello sport e della competizione serrata che possiamo aspettarci. È una sfida estremamente interessante e un sogno per tutti i piloti. Ho iniziato a interessarmi alle corse di durata e Le Mans nel 2007 e devo dire che sono rimasto colpito dalla capacità di PEUGEOT di realizzare vetture davvero molto competitive.

Müller, che è cresciuto partendo dalle corse in kart, poi le monoposto, il DTM, la Formula E e le gare di durata, non sarà del tutto sconosciuto alla sua nuova squadra, perché conosce già un certo numero di piloti, in particolare Loic DUVAL e Jean-Eric VERGNE, nonché membri del personale tecnico della squadra. A breve avrà la prima occasione di mettersi al volante della PEUGEOT 9X8, prima di debuttare in gara tra qualche mese.

"Quando feci il mio debutto a Le Mans a giugno, andai a vedere la meravigliosa PEUGEOT 9X8 che era esposta nel Fan Village. È stato spettacolare! Poi ho avuto l'opportunità di vederla in azione quando ha corso per la prima volta a Monza, a luglio. A mio avviso, è la più impressionante Hypercar, immediatamente riconoscibile come una PEUGEOT! Soprattutto, ha un potenziale reale, come dimostrano i progressi già compiuti a Fuji. Mi fido della squadra e della sua capacità di farla vincere".

Secondo Olivier JANSONNIE, Direttore del Team PEUGEOT TotalEnergies: "Nico è un pilota di talento con un record impressionante in molte serie, compresa la FIA WEC. Quest'anno ha guidato un prototipo di LMP2 e ha dimostrato una velocità e una costanza che il Team PEUGEOT TotalEnergies cerca nei suoi piloti. Ha un buon approccio di squadra e si impegna a cercare di vincere a le Mans e nel campionato del mondo endurance. James ROSSITER è il nostro pilota di collaudo e riserva, come abbiamo annunciato nel 2021. La sua esperienza e le sue prestazioni lo rendono un elemento chiave del processo di sviluppo di 9X8, sia in pista che nel simulatore".

NICO MÜLLER IN SINTESI

Nazionalità: svizzera

Età: 30

Data di nascita: 25 febbraio 1992

2004: debutto sui karting

2009: 1° nel campionato Svizzero di Formula Renault 2.0

2013: 1° Formula Renault 3.5, Monaco

2015: 1° Nürburgring 24 Hours

DTM: 8 vittorie

2021: debutto in Formula E

2022: debutto a Le Mans (LMP2) nel FIA WEC

2023: FIA WEC / 24h di Le Mans e Formula E (ABT)