Opel Electric Rally Cup: Pröglhöf vince al Rallye Vosges e guida la classifica

Luca Pröglhöf, il talentuoso 24enne austriaco, ha consolidato la sua leadership nell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" con una vittoria spettacolare al Rallye Vosges Grand-Est.

Insieme alla sua copilota Christina Ettel, Pröglhöf ha affrontato le impegnative condizioni meteo e le strade difficili intorno a Gérardmer per ottenere la sua seconda vittoria stagionale, rafforzando così la sua posizione in classifica generale.

La competizione è stata particolarmente serrata, con Pröglhöf che ha prevalso sui due team locali, Julien Casale/Pierre Delorme e Anthony e Adrien Rott. Questi ultimi hanno mostrato un'ottima prestazione, nonostante i numerosi imprevisti, inclusa una foratura che ha impedito a Casale di lottare fino alla fine. Il duello tra Pröglhöf e Casale è stato deciso proprio nella penultima prova speciale, sottolineando quanto la gara fosse incerta fino all'ultimo.

Le condizioni atmosferiche hanno reso complicata la scelta degli pneumatici, con piogge torrenziali che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti. Nonostante ciò, Pröglhöf è riuscito a mantenere un ritmo costante e veloce, evitando rischi inutili e gestendo la gara con intelligenza e abilità. "È stata davvero dura", ha commentato Pröglhöf. "Siamo partiti alla grande e siamo riusciti a mantenere un ritmo veloce in entrambe le giornate senza dover prendere rischi inutili. Si è potuto vedere quanto facilmente si può avere una foratura, e ovviamente c'è anche un po' di fortuna. Ma mi sono davvero goduto di nuovo le prove speciali e siamo ovviamente felici della nostra seconda vittoria della stagione".

Julien Casale, al suo debutto con la Opel Corsa Rally Electric, ha espresso soddisfazione per la sua esperienza nonostante la foratura che gli ha impedito di competere per la vittoria finale. "Mi sono divertito molto con la mia prima esperienza con la Opel Corsa Rally Electric. L'auto è bella da guidare e il campionato è ben organizzato. La foratura è stata ovviamente fastidiosa, ma possiamo accontentarci del secondo posto. Spero che prima o poi potremo tornare", ha riassunto Casale.

Il team dei fratelli Rott ha ottenuto un prezioso secondo posto nella classifica provvisoria grazie ai 25 punti guadagnati, nonostante i problemi meccanici che hanno influenzato la loro prestazione domenica pomeriggio. "È fantastico, ovviamente, siamo felici di conquistare punti", ha detto felice il pilota Anthony Rott. "Purtroppo domenica pomeriggio abbiamo danneggiato un ammortizzatore e la sospensione, il che ci ha impedito di lottare per la vittoria. Non sono del tutto contento della nostra prestazione, ma ovviamente siamo molto contenti del podio".

La gara è stata segnata da numerosi imprevisti, con diverse squadre che hanno dovuto affrontare forature multiple. Alizée Pottier e Manon Perrin della FFSA Academy hanno dovuto cambiare le gomme due volte nella quinta tappa, mentre gli ungheresi Bendegúz Hangodi e Dániel Petrovszki hanno subito ben cinque forature durante la gara.

I modelli Opel GSe hanno attirato molta attenzione, con la sportiva Opel Astra GSe che ha garantito la sicurezza nelle prove speciali come auto davanti al gruppo dei partecipanti. Questa presenza ha dimostrato l'impegno di Opel nel promuovere la mobilità sostenibile anche nelle competizioni motoristiche.

A metà stagione, i team dell'ADAC Opel Electric Rally Cup si preparano ora per il Rallye Weiz in Stiria, Austria, che si terrà il 12 e 13 luglio. Questo evento segnerà la terza edizione del round di qualificazione del primo campionato monomarca rally elettrico al mondo, e promette nuove emozioni e sfide per tutti i partecipanti.