Rally Portogallo: la C3 Rally2 sul podio nel WRC2 e nel WRC3

Partito subito molto bene giovedì, posizionandosi tra i primi tre nello shakedown, Mads Ostberg confermava di essere tra i favoriti per il titolo WRC2. Affrontando con lo stesso ritmo le prime speciali, il norvegese, navigato da Torstein Eriksen, ha purtroppo colpito una pietra che ha allontanato l’equipaggio dal podio della classifica provvisoria. Oltre ad una foratura, Ostberg ed Eriksen hanno dovuto affrontare alcuni problemi allo sterzo della loro C3 Rally2. Ma il team TRT ha mostrato una reattività impressionante per consentire a Mads Ostberg di ritrovare una C3 Rally2 performante e tornare a segnare tempi eccellenti, in particolare cinque scratch, prima di salire sul terzo gradino del podio nel WRC2.

Leader della classifica provvisoria WRC3, Yohan Rossel ha dovuto competere duramente con piloti esperti e abituati alle difficoltà dei tracciati portoghesi. Con il suo approccio razionale e a suo agio al volante della C3 Rally2, Rossel ha tenuto testa a diversi piloti di punta della categoria per accaparrarsi il secondo gradino del podio a meno di 6” da Kajetan Kajetanowicz, tre volte vincitore del Campionato Rally Europeo.

Pochi giorni prima di lottare per le prime posizioni sulle strade del Campionato Rally di Francia con la C3 Rally2, Eric Camilli ha perso ogni speranza di ottenere un buon risultato dopo la rottura della trasmissione. Fuori dalla competizione per la vittoria nel WRC2, Camilli è stato in grado di sfruttare tutte le potenzialità della sua C3 Rally2, preparata dal team Sports & You, mantenendo lo stesso ritmo dei piloti in lotta per la vittoria e riuscendo ad aggiudicarsi il 3° posto nella Power Stage.

Penalizzato dalla polvere dei piloti raggiunti durante le prime speciali, Nicolas Ciamin ha adottato una guida prudente all'inizio della gara prima di mostrare un’ottima velocità al volante della C3 Rally2. Nonostante abbia faticato in alcuni tratti, a causa delle gomme, il francese ha saputo gestire le difficoltà delle speciali portoghesi per concludere il suo Rally ai piedi del podio nel WRC3.

Ben noto ai tifosi della squadra di calcio Olympique Marsiglia, l'allenatore Andre Villas-Boas ha scoperto il Campionato del Mondo Rally con una C3 Rally2. Nel Rally di casa, Villas-Boas aveva tutto da imparare! In costante progressione, il tecnico del calcio ha concluso il suo battesimo di fuoco nel mondiale ai piedi della Top 10 del WRC3.

Più abituato alle speciali francesi, Jonathan Rieu ha scoperto le speciali leggendarie del Rally del Portogallo con la C3 Rally2. Nonostante le difficoltà e il fondo degradato a causa del suo ordine di partenza, Rieu si è posizionato nella Top 20 della Classe RC2.

Vittima di forature, il cileno Alberto Heller è rientrato nella Top 10 del WRC3 con tempi promettenti.

Jose Pedro Fontes, Jan Solans e Alexander Villanueva si sono fatti sorprendere dalle insidie delle speciali portoghesi e si sono dovuti ritirare nonostante le prestazioni promettenti.

HANNO DETTO …

Didier Clément, Responsabile Competizione Clienti, Citroën Racing

«Questa gara in Portogallo è stata la prima apparizione su terra della C3 Rally2 equipaggiata con le evoluzioni 2021 e pneumatici Pirelli. Possiamo ritenerci soddisfatti di questo debutto sapendo di avere un incoraggiante margine di progresso. Senza la sua foratura, Mads Ostberg sarebbe stato in grado di lottare per la vittoria nel WRC2. I nostri team tecnici sono riusciti ad adattare perfettamente l'assetto della C3 Rally2 agli pneumatici Pirelli. Yohan Rossel è riuscito a mantenere un ritmo sostenuto per tutta la gara fino a conquistare il secondo posto nel WRC3 mentre Nicolas Ciamin ha approfittato di questo Rally per perfezionare la sua esperienza su terra.»

Mads Ostberg, Pilota C3 Rally2 nel WRC2

«Non potevamo immaginare un inizio peggiore con quella foratura e i problemi allo sterzo. L'intero team TRT ha lavorato molto bene e siamo riusciti a tornare in gara per poi raggiungere il podio nel WRC2. Penso che avremmo potuto segnare più punti nella Power Stage, ma questa prestazione ci permette comunque di avvicinarci al podio nella classifica provvisoria nel WRC2. Abbiamo qualche giorno per lavorare con TRT e Citroën Racing per mettere a punto il set-up della C3 Rally2 prima del Rally di Sardegna all'inizio di giugno.»

Yohan Rossel, Pilota C3 Rally2 nel WRC3

«Il risultato è positivo, abbiamo mostrato una buona velocità di punta su alcune speciali, sempre molto impegnative per le vetture. Ora intensificheremo i nostri sforzi per trovare il giusto set-up su terra e arrivare in Sardegna nelle migliori condizioni possibili in due settimane. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto con la squadra, abbiamo esaminato molte possibilità che ci hanno permesso di mantenere la pressione su Kajetan Kajetanowicz per tutto il Rally. Questo secondo posto nel WRC3 ci dà fiducia per le prossime gare.»