RAM festeggia Tom Vialle campione del mondo KTM MX

Il marchio RAM celebra Tom Vialle, il centauro di Red Bull KTM Factory Racing, che ieri in Turchia si è laureato campione del mondo MX2

ottenendo la 17esima vittoria in 36 manche, 10 Gran Premi su 18 e il 15esimo podio della stagione. Per Tom Vialle è il suo secondo titolo mondiale in soli quattro anni nella classe MX2. Dal 2010, Red Bull KTM ha vinto il campionato mondiale MXGP e/o MX2 in tutte le stagioni, tranne una.

Domenico Gostoli, responsabile di RAM & Dodge Brands Enlarged Europe, ha dichiarato: «Ieri è stata una giornata incredibile, proprio quello che si aspettavano gli appassionati di questo mondiale combattutissimo. Mi congratulo con Tom Vialle, che ci ha creduto fino all'ultima gara regalandoci una prestazione eccezionale, e con il team della Red Bull KTM Factory Racing, che non si è mai arreso e ha continuato a lavorare, dentro e fuori dalla pista, con un solo obiettivo: vincere il Mondiale. Tom ci ha regalato un'ultima parte di stagione incredibile, dimostrando di saper affrontare la pressione come solo i campioni sanno fare. È lo stesso spirito vincente, la stessa grinta e determinazione che, ogni giorno, noi di RAM mettiamo in campo per conquistare nuovi traguardi».

Il campionato MXGP si è concluso nel 2022 nel caldo e duro clima di Afyonkarashisar e del Gran Premio di Turchia. Tutti gli occhi erano puntati sul duello per il titolo MX2 tra Tom Vialle e Jago Geerts, con il belga che deteneva un vantaggio di due punti in cima alla classifica. Vialle, che ha trionfato in entrambi i due round turchi del 2021, ha vinto la manche di qualificazione di sabato e si è presentato al cancelletto di partenza per primo domenica.

Nella prima manche il francese ha guidato incontrastato fino alla bandiera a scacchi, mentre Geerts era a 10 secondi di distanza. Nella seconda partenza, Geerts è partito meglio, ma Vialle ha attaccato e ha visto la pista libera alla seconda tornata. Gli avversari hanno lottato e si sono anche scontrati, ma è stato Vialle a recuperare e a raggiungere per primo il traguardo per iniziare i festeggiamenti. È il quarto pilota del Red Bull KTM Factory Racing nell'era MX2 ad aver conquistato più di un titolo FIM con la KTM 250 SX-F e il secondo francese a farlo.

In questa stagione RAM e Red Bull KTM Factory Racing hanno unito le proprie forze in tre diverse competizioni: il Campionato Mondiale di Motocross, il Campionato mondiale di Enduro e il Campionato mondiale di Hard Enduro. Nello specifico, il brand americano ha messo a disposizione dei team Red Bull KTM Factory Racing quattro RAM 1500: un RAM Laramie Night Edition, un RAM 1500 Rebel e due RAM 1500 TRX, il pick-up più veloce e potente da mezza tonnellata, uno dei quali assegnato proprio a Tom Vialle. Inoltre, come parte dell'accordo, il logo RAM è stato presente sulle moto MXGP e nel paddock, oltre che su tutti i canali social di KTM: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Infine, i veicoli RAM sono stati esposti durante alcuni eventi della stagione, suscitando curiosità e apprezzamento da parte del grande pubblico.