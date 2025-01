Ryō Hirakawa Entra in BWT Alpine F1: Sarà Pilota di Riserva e Collaudatore per il 2025

Il 2025 segna un nuovo capitolo nella carriera del pilota giapponese Ryō Hirakawa, che entra a far parte del BWT Alpine Formula One Team come pilota di riserva e collaudatore.

Un annuncio che rafforza la strategia del team francese di ampliare il proprio vivaio di talenti, puntando su piloti dalla comprovata esperienza nelle competizioni endurance e single-seater.

Un pilota con esperienza globale

Hirakawa porta con sé un bagaglio di successi notevole. Vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2022 e due volte Campione del Mondo FIA Endurance nella categoria Hypercar (2022 e 2023), il pilota giapponese ha dimostrato versatilità e talento su diversi palcoscenici del motorsport. Dopo le esperienze in Super Formula, Super GT e vari test in Formula 1 nel biennio 2023-2024, Hirakawa si prepara a mettere la sua esperienza al servizio del team di Enstone.

In questo nuovo ruolo, sarà impegnato nel programma TPC (Testing of Previous Cars), un'iniziativa fondamentale per lo sviluppo tecnico delle monoposto, oltre a collaborare intensamente al simulatore. Ma l'appuntamento più atteso sarà in pista: Hirakawa scenderà al volante della A525 durante la FP1 del Gran Premio del Giappone, il prossimo 4 aprile sul leggendario circuito di Suzuka, davanti ai suoi fan.

“È un onore entrare a far parte di BWT Alpine Formula One Team come pilota di riserva e collaudatore per la stagione 2025. L’occasione di scendere in pista al volante di una Formula 1 è sempre il top per i piloti”, ha dichiarato Ryō Hirakawa. “Sono entusiasta di guidare davanti al mio pubblico nelle prove libere 1 del Gran Premio del Giappone e di lavorare con il team per testare i modelli precedenti. Collaborare con una scuderia così impegnata a sfruttare tutta la gamma di esperienze dei suoi piloti è un’opportunità fantastica e non vedo l’ora di cominciare il mio lavoro per contribuire a fare del 2025 un anno positivo”.

Le parole del Team Principal, Oliver Oakes

Ad accogliere Hirakawa nel team è il Team Principal di BWT Alpine, Oliver Oakes, che ha sottolineato l'importanza di avere un pilota con un profilo così completo. “È fantastico dare il benvenuto a Ryō nella scuderia per il 2025, ma anche dargli la possibilità di provare la A525 nelle prove libere 1 in Giappone, davanti al suo pubblico”, ha dichiarato Oakes. “Il suo arrivo apporta al nostro attuale gruppo di piloti una maggiore varietà di esperienze, ampliando al tempo stesso il vivaio di talenti a nostra disposizione per tutta la stagione. Il suo ruolo sarà importante per sostenere il team in vari ambiti di sviluppo grazie al programma TPC e al lavoro al simulatore, non vediamo l’ora di dargli il benvenuto proprio ora che ci stiamo preparando per la nuova stagione”.

Un’opportunità preziosa per Alpine

Con questo ingresso, Alpine conferma la volontà di puntare su piloti che abbiano un’esperienza trasversale tra categorie di competizioni diverse. L'apporto di Hirakawa si rivelerà fondamentale sia per lo sviluppo della monoposto che per garantire un supporto tecnico durante la stagione.

Il debutto nelle prove libere 1 a Suzuka sarà un momento simbolico non solo per Hirakawa, ma anche per il team, che potrà contare sull'entusiasmo e la passione del pubblico giapponese. Un’occasione che promette di essere il punto di partenza di una collaborazione fruttuosa per entrambe le parti.

Alpine guarda al 2025 con ottimismo, e Ryō Hirakawa è pronto a contribuire al successo della scuderia con la sua esperienza e il suo entusiasmo contagioso.