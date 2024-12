Sergio Pérez saluta Oracle Red Bull Racing: fine di un'era per il pilota messicano

Fine di un capitolo straordinario per Sergio Pérez e Oracle Red Bull Racing. Il pilota messicano, protagonista di quattro stagioni entusiasmanti, ha ufficializzato la separazione dal team austriaco a partire dal 2025.

Un percorso segnato da 90 Gran Premi, cinque vittorie – tra cui l’iconica Montecarlo e due successi a Baku – e il contributo fondamentale alla conquista di due titoli Costruttori nel 2022 e nel 2023.

“Checo” ha lasciato un segno indelebile nella storia della scuderia, guadagnandosi il soprannome di "Re delle strade" grazie alle sue straordinarie performance sui circuiti cittadini. Il 2022, in particolare, lo ha visto giocare un ruolo decisivo nella doppietta Red Bull, con Max Verstappen campione e Pérez al secondo posto nella classifica piloti: un risultato mai raggiunto prima dal team.

Le parole di Sergio Pérez “Gli ultimi quattro anni con Oracle Red Bull Racing sono stati un’esperienza incredibile. Abbiamo scritto record e raggiunto traguardi straordinari. È stato un onore condividere questi momenti con Max e con tutte le persone che rendono questo team speciale, dai meccanici agli ingegneri, fino ai fan, soprattutto quelli messicani. Non dimenticate mai: mai arrendersi.”

Anche Christian Horner, Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha reso omaggio a Pérez: “Checo è stato un pilota eccezionale e un membro fondamentale del team fin dal suo arrivo nel 2021. Le sue vittorie su circuiti cittadini dimostrano la sua determinazione e il suo talento. Anche se il nostro percorso insieme si conclude qui, resterà una figura molto amata nella storia della Red Bull. Grazie, Checo.”

Con questa separazione, si chiude un ciclo importante per Pérez e per la Red Bull, ma le aspettative per il futuro restano alte. Il team ha annunciato che ulteriori dettagli sulla formazione 2025 saranno comunicati a breve.