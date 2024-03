Si Accendono i Motori a São Paulo: la Formula E torna in Brasile

Il 16 aprile si rinnova l'appuntamento con la Formula E a São Paulo, per la quarta gara della Stagione 10.

Dopo il successo dello scorso anno, il campionato di corse elettriche torna in Brasile, terra di leggende come Senna e Piquet, pronta a vivere un altro capitolo emozionante di questa competizione globale.

L'Edizione Precedente: Un Tripudio di Sorpassi e Competizione

L'anno scorso, l'E-Prix di São Paulo ha regalato uno spettacolo senza precedenti: 114 sorpassi e 11 cambi di leadership, con i primi tre piloti separati da soli 0,5 secondi al traguardo. Un evento che ha sottolineato l'alta competitività e l'incertezza che regnano in Formula E.

Jaguar TCS Racing Punta al Bis

Forti della leadership nel campionato piloti e costruttori, il team Jaguar TCS Racing, con i piloti Nick Cassidy e Sam Bird, si prepara a difendere il successo ottenuto lo scorso anno, puntando a sfruttare l'ottima forma mostrata nelle prime gare della stagione.

Un Campionato Aperto a Ogni Possibilità

Con tre vincitori diversi nelle prime tre gare, la stagione si preannuncia aperta e imprevedibile. Piloti del calibro di Lucas Di Grassi e Sergio Sette Camara cercano gloria davanti al pubblico di casa, mentre il campione in carica Jake Dennis e il consistente Pascal Wehrlein non vedono l'ora di lasciare il segno a São Paulo.

São Paulo: Un Circuito Che Promette Spettacolo

Il tracciato di São Paulo, con le sue 11 curve e tre lunghi rettilinei, si conferma terreno ideale per sorpassi e azioni memorabili, garantendo agli appassionati un'esperienza indimenticabile.

Impegno per la Sostenibilità: La Formula E Fa la Differenza

L'evento non è solo competizione: l'impegno per la sostenibilità è al centro, con l'utilizzo di carburanti HVO e iniziative volte alla riduzione dell'impronta ecologica, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di cambiamento positivo.

Oltre la Corsa: Cultura e Divertimento a São Paulo

L'Allianz Fan Village offrirà intrattenimento, giochi, e cultura, con spettacoli musicali e attività per tutte le età, rendendo l'E-Prix di São Paulo un evento completo, capace di unire lo spirito sportivo all'attenzione per l'ambiente e la cultura locale.