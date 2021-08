WRC, Rally del Belgio, Dopo 7 PS comanda Neuville

Tra le WRC2 detta il passo la i20 R5 di Solberg. Nel WRC3 al top la C3 R5 di Rossel.

La prima giornata del Rally del Belgio è stata appannaggio della Hyundai. Il marchio coreano ha dato prova di adattarsi perfettamente ai percorsi di Ypres monopolizzando il podio virtuale. Il migliore finora è stato l’enfant du pays Thierry Neuville, autore degli scratch nelle PS 4,5, 6 e 7. Alle sue spalle, staccato di 7” Craig Breen, il più rapido nella seconda speciale, ma non esente da sbavature. Terzo a 31” Ott Tänak, rallentato da noie al motore nel corso della ripetizione pomeridiana.

In bagarre con l’estone, Kalle Rovanperä ha concluso la tappa in quarta piazza, deluso dal feeling con la sua Yaris e un po’ troppo prudente. Quinto a 33” Elfyn Evans sempre su Toyota, seguito da Sébastien Ogier, vittima di una foratura e falloso in particolare nei primi passaggi. Ancora una Yaris al settimo posto con Takamoto Katsuta, quindi, nonostante le molteplici sbavature Pierre-Louis Loubet su Hyundai.

Nono a 5’28 Yohan Rossel e Alexandre Coria su Citroen C3 R5, davanti a tutti tra le WRC3, a precedente il capoclassifica tra le WRC2 Oliver Solberg su Hyundai i20 R5.

Da segnalare il doppio ritiro per incidente delle due Ford Fiesta di Adrien Fourmaux, che non ripartirà sabato, e di Gus Greensmith.

Per ragioni di sicurezza la PS 8 che doveva chiudere il venerdì non si è disputata per ragioni di sicurezza.

Classifica Rally del Belgio dopo la PS 7:

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:07.6

3 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:31.2

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:32.6

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:33.4

6 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:39.4

7 Katsuta T./ Williams Keaton Toyota Yaris WRC +01:24.5

8 Loubet P./ Haut-Labourdette F. Hyundai i20 Coupe WRC +02:50.0

9 Rossel Yohan/ Coria Alexandre Citroën C3 Rally2 +05:28.2

10 Solberg Oliver/ Johnston Aaron Hyundai i20 N Rally2 +05:44.9

RMMedia