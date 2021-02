WRC, Tänak vince l’Arctic Rally Finland

Sul podio è stato addirittura premiato da Babbo Natale in persona. Ott Tänak ha vinto con merito un Arctic Rally Finland dominato dalle prime speciali. Attento a non buttare via il risultato, l’estone della Hyundai ha preferito non prendere rischi nell’ultima giornata a disposizione, lasciando agli altri la lotta per gli scratch.

Dunque, a portarsi a casa la Power Stage è stato un ottimo Kalle Rovanperä. La giovane promessa della Toyota ha confermato di essere una realtà del rallismo internazionale chiudendo al secondo posto una gara che, per la verità, conosceva molto bene avendola disputata già nella versione nazionale. Alle sue spalle Thierry Neuville. Il belga della Hyundai, superati i problemi di comunicazione con il navigatore, è riuscito a tenere un buon ritmo e ha terminato l’evento ad appena 19”8 dal trionfatore.

Quarto a 52”6 un soddisfatto Craig Breen. Più a suo agio al volante della sua i20 dopo la sostituzione del cambio, l’irlandese ha altresì mostrato segni di progresso rispetto allo scorso anno quando disseminava le sue prove di piccole e grandi sbavature.

Quinto Elfyn Evans su Toyota, il più rapido nella PS9, quindi il costante collega di marca Takamoto Katsuta, giunto a 1'37 e il figlio d’arte della Hyundai Oliver Solberg. Il norvegese, al debutto assoluto su una WRC, si è comportato più che bene, sbagliando solo nei metri finali quando per la foga di spingere ha perso la sesta piazza che sembrava avere stabilmente in mano.

A seguire le due Ford Fiesta di Teemu Suninen a 2’09 e Gus Greensmith a 3’39. Infine, ha chiuso il gruppo dei dieci Esapekka Lappi su Volkswagen Polo GTi R5, il più forte tra le WRC2 sin dallo start della corsa.

Da segnalare il ventesimo posto del campione in carica Sébastien Ogier su Yaris, penalizzato dall’errore di sabato e dal dover aprire la strada, e il cinquantunesimo della Ford Fiesta di Lorenzo Bertelli, rientrato ad hoc per la manifestazione lappone.

Classifica Arctic Rally Finland 2021:

1 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:17.5

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:19.8

4 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:52.6

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +01:01.5

6 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +01:37.8

7 Solberg Oliver/ Marshall S. Hyundai i20 Coupe WRC +01:39.0

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta WRC +02:09.0

9 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +03:39.4

10 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Volkswagen Polo Gti R5

