Niklas Kaul in tour con una Opel Corsa-e

Niklas Kaul non è solo il più giovane, ma anche il primo campione tedesco nella storia del decathlon. Ora l’ “Athlete of the Year” 2019 è un nuovo partner di Opel. L’azienda gli ha consegnato una Opel Corsa-e puramente elettrica a batteria per i viaggi all’allenamento e per le competizioni. Da parte sua, l’atleta sarà coinvolto in campagne pubblicitarie e in attività dei concessionari Opel per tutta la Germania. Il grande obiettivo della squadra di Kaul per il prossimo anno è una partecipazione di successo ai Giochi Olimpici di Tokyo.

"Siamo molto felici di avere un atleta così giovane e speciale nella nostra squadra," ha detto il CEO di Opel Michael Lohscheller, appassionato corridore di maratone. “E’ stato affascinante vedere come Niklas ha affrontato con successo la World Cup e il clamore che lo ha circondato in modo maturo e riflessivo. Con il suo impegno e la sua personalità si adatta perfettamente al marchio Opel – anche noi vogliamo essere di ispirazione con i nostri prodotti e rimanendo sempre accessibili."

Da “consiglio dell’esperto” a top star

Gli esperti hanno tenuto d’occhio Niklas Kaul per lungo tempo. Comunque, gli appassionati di sport intorno al mondo sono stati sorpresi quando lo studente di Magonza è diventato il più giovane campione del mondo nella storia del decathlon agli World Athletics Championships 2019 di Doha (Qatar). Lui è anche il primo campione del mondo tedesco. Torsten Voss aveva già vinto il titolo di re degli atleti nel 1987 per l’allora DDR.