NISMO torna in Europa con la nuova Nissan Ariya NISMO elettrica

Nel 2024, NISMO, il marchio sportivo di Nissan, celebra il suo 40° anniversario con un ritorno trionfale in Europa,

presentando la Nissan Ariya NISMO, il primo modello completamente elettrico del marchio disponibile nel continente. Questo lancio segna un nuovo capitolo nella storia di NISMO, che vanta una presenza trentennale in Europa e continua a innovare e affascinare gli appassionati di auto sportive.

Unione di Tradizione e Innovazione

La Nissan Ariya NISMO unisce l'eredità del marchio con un design tipicamente giapponese, creando una vettura dinamica e audace, caratterizzata da prestazioni superiori rispetto all'Ariya e-4ORCE 87kWh. La vettura è dotata di dettagli esterni che migliorano l'aerodinamica, aumentano la deportanza e la stabilità alle alte velocità, evocando le emozioni della pista.

Dichiarazioni di Mayra González

Mayra González, Divisional Vice President Marketing & Sales di Nissan Europe, ha dichiarato: "NISMO torna in Europa con una versione di Ariya nuova e ulteriormente migliorata. Nel percorso verso l'elettrificazione della gamma Nissan, è essenziale continuare a offrire prodotti in grado di regalare emozioni ai nostri clienti. Ariya NISMO ha il perfetto equilibrio tra l’accelerazione immediata e fluida delle auto elettriche e l’assetto di un'auto sportiva, dando vita ad un veicolo eccezionale per la guida quotidiana."

Prestazioni e Tecnologie Avanzate

Ariya NISMO beneficia di miglioramenti tecnici sviluppati con la qualità ingegneristica di NISMO. L'accelerazione è potente e fluida, anche a velocità elevate, grazie al sistema Nissan e-4ORCE 4WD ottimizzato, che garantisce una distribuzione efficace della potenza e della coppia sulle quattro ruote, massimizzando le prestazioni delle sospensioni anteriori e posteriori. Il VDC (Vehicle Dynamic Control) migliorato e i pneumatici ad alta aderenza assicurano un controllo eccellente in ogni situazione.

La precisione di guida è stata ulteriormente perfezionata con una messa a punto specifica delle pastiglie dei freni, garantendo spazi di arresto ridotti in ogni condizione atmosferica. La manovrabilità semplice e la grande stabilità in curva ricordano le vetture da corsa, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti.

Interni Premium ed Esclusivi

Gli interni di Ariya NISMO sono pensati per offrire un'esperienza premium, con rivestimenti neri impreziositi da accenti rossi e speciali sedili NISMO ispirati alle auto di Formula E, che garantiscono il massimo comfort e sostegno.

Anteprima Europea a Londra

La nuovissima Ariya NISMO sarà presentata in esclusiva europea a Londra, in occasione delle gare finali del Campionato di Formula E. Questo evento rappresenta la massima espressione dell'innovazione nella mobilità elettrica, e Ariya NISMO è progettata per portare su strada le emozioni della pista.

Il ritorno di NISMO in Europa con la Nissan Ariya NISMO segna un passo importante verso l'elettrificazione della gamma Nissan, mantenendo viva la tradizione sportiva del marchio. Ariya NISMO combina prestazioni esaltanti, design innovativo e tecnologie avanzate, offrendo un'esperienza di guida eccezionale che unisce la passione per le corse e la mobilità sostenibile.