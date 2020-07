Nissan Italia, Marco Toro nuovo A.D.

Bruno Mattucci, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia è nominato Amministratore Delegato di Nissan Iberia, con responsabilità per la Spagna e il Portogallo. Bruno Mattucci avrà sede in Spagna, a Barcellona.

Marco Toro, attuale Amministratore Delegato di Nissan Iberia, prende la posizione di Amministratore Delegato di Nissan Italia e sarà basato nella sede a Nord di Roma.

Bruno Mattucci commenta: “Sono stati anni di grande impegno e di risultati, soprattutto sul fronte della crescita della mobilità elettrica in Italia e del consolidamento della storia di successo dei crossover Nissan. Di questo, ringrazio in particolar modo tutto il team di Nissan Italia e le tante persone che ho conosciuto e mi hanno sostenuto in questo cammino. A partire da agosto, inizia per me una nuova sfida personale e professionale in un mercato più complesso e articolato di quello italiano e che rappresenta il secondo per importanza per Nissan in Europa.”

Entrambi i dirigenti riporteranno a Roel De Vries, Vice Presidente Senior Sales & Marketing di Nissan Europa.

Le nomine sono effettive a decorrere dal 1° agosto 2020.

Profilo di Bruno Mattucci

Bruno Mattucci, laureato in Ingegneria Elettronica all'Università "La Sapienza" di Roma, dal 2014 al presente è Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.

Dal 2012 al 2014 svolge l’incarico di Direttore Generale di Nissan Austria, riportando all’Amministratore Delegato di Nissan RBU Center.

Dal 2010 al 2014, occupa la posizione di Direttore della comunicazione di Marketing per l'Europa, con il compito di sviluppare la strategia di Advertising di tutte le filiali Nissan in Europa.

Entra in Nissan nel 1993, dopo un’esperienza in FIAT, ricoprendo vari incarichi in Italia nelle Direzioni Vendita e Post Vendita. Dal 1996, assume vari ruoli da progetti speciali sul "Supply Chain Management" a Responsabile Business Unit "Fleet & LCV" fino a Direttore Sviluppo Rete e Direttore Marketing.

Profilo di Marco Toro

Marco Toro, laureato in ingegneria elettronica, entra in Nissan Italia nel 1994 come coordinatore del dipartimento IT. Dopo un anno, si sposta nella Direzione Aftersales, poi nella Direzione Qualità Clienti e Sviluppo Rete e di seguito nella Direzione Vendite, non tralasciando un’esperienza di due anni nelle Risorse Umane.

Dal 2003 al 2004 lavora in Nissan Europa come manager per lo Sviluppo rete dell’Alleanza. Ritorna in Italia nel 2005, dove viene promosso Direttore per Qualità Clienti e Sviluppo Rete, subito dopo prende la posizione di Direttore Aftersales per tre anni.

Dal 2009 al 2012 è Direttore Vendite in Nissan Italia, prima di spostarsi in Portogallo con la carica di Direttore Generale nel 2012. Nel 2013 Marco Toro viene promosso Amministratore Delegato di Nissan Iberia.