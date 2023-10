Nissan e l’Ordine degli Ingegneri di Roma promuovono la mobilità del futuro

Nissan Italia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma hanno tenuto un seminario congiunto sulla mobilità del futuro.

L’evento si è svolto presso la sede italiana della Casa giapponese, alla presenza di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissa Italia e Massimo Cerri, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Il seminario è stato pensato per offrire ai 40 partecipanti – tutti iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - una visione della trasformazione in atto nel settore automobilistico verso un futuro di mobilità sostenibile, sicura e connessa e per ampliare le loro competenze sulle tecnologie a supporto di tale trasformazione.

La giornata, valida per ottenere Crediti Formativi Professionali, è stata strutturata in due fasi: