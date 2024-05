Nissan lancia Townstar Evalia ideale per famiglie e professionisti

Nissan amplia la sua offerta con il lancio del Townstar Evalia, la versione per il trasporto persone del suo veicolo commerciale.

Disponibile sia in versione benzina che elettrica, questo modello a sette posti risponde brillantemente alle esigenze di chi cerca uno spazio ampio e una guida confortevole sia in città che fuori città.

Il Townstar Evalia si distingue per la sua versatilità: con un passo allungato e porte scorrevoli ampie, facilita l'accesso alla seconda e terza fila di sedili. Questi ultimi possono essere abbassati o rimossi per variare la configurazione da sette a due posti, permettendo un facile adattamento tra trasporto persone e carichi voluminosi, con una capacità che arriva fino a 3.750 litri.

La versione elettrica è dotata di un motore da 122 CV e 245 Nm di coppia, con una batteria da 45 kWh che assicura un’autonomia di 265 km. Il Townstar Evalia promette non solo una guida ecologica ma anche efficiente, grazie a soluzioni come la pompa di calore e il sistema di raffreddamento a liquido che ottimizzano l'uso della batteria.

Per quanto riguarda la tecnologia, il modello è equipaggiato con sistemi avanzati per la sicurezza e il comfort, includendo la frenata d'emergenza automatizzata, il monitoraggio degli angoli ciechi, e l’Around View Monitor per facilitare le manovre in spazi ristretti. L’abitacolo è stato migliorato per offrire un ambiente particolarmente silenzioso, elevando il livello di comfort durante la guida.

Nissan conferma il suo impegno verso la qualità e la durabilità con una garanzia standard di cinque anni o 160.000 km, estendendosi a otto anni per la batteria delle versioni elettriche. Il prezzo di Townstar Evalia sarà annunciato a breve, promettendo di essere una scelta convincente per chi cerca un veicolo versatile e tecnologicamente avanzato.