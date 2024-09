Nissan Nismo festeggia 40 Anni di successi, dalla pista alla strada

Il 2024 segna il 40° anniversario di NISMO, il marchio sportivo di Nissan che incarna l'eccellenza nelle prestazioni e l’innovazione tecnologica.

Fondata il 17 settembre 1984, NISMO (Nissan Motorsport International Co. Limited) nasce come divisione dedicata al motorsport e al tuning, diventando negli anni sinonimo di auto ad alte prestazioni, sia in pista che su strada.

Le celebrazioni di questo importante traguardo si svolgono presso la Nissan Global Headquarters Gallery di Yokohama, dove i visitatori possono ammirare modelli leggendari come la NISMO 270R, la celebre NISMO 400R, e i veicoli iconici da corsa, tra cui la Nissan R390 GT1, terza alla 24 Ore di Le Mans nel 1998, e la mitica Skyline GT-R Group A, protagonista del Japan Touring Car Championship (JTCC). L'esposizione, che continuerà fino al 15 ottobre 2024, include anche i più recenti modelli NISMO come la Ariya NISMO e la FAIRLADY Z NISMO.

NISMO: Dalla Pista alla Strada

L’impegno di NISMO nel trasferire l’innovazione e la tecnologia sviluppata in pista alle auto stradali è ben rappresentato dallo slogan "Dalla pista alla strada". Tra le novità, spicca la Ariya NISMO, la prima vettura completamente elettrica del brand disponibile in Europa, combinando prestazioni elevate con un design dinamico e l’eccellenza tecnologica di Nissan.

Takao Katagiri, presidente della divisione motorsport di Nissan, ha espresso la sua gratitudine ai fan e clienti che hanno sostenuto NISMO negli ultimi 40 anni, sottolineando come l’azienda continui a spingere i limiti in Super GT e Formula E, con l’obiettivo di tradurre le lezioni apprese in pista in vetture accessibili al pubblico. Katagiri ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è continuare a offrire emozioni e prestazioni sia in pista che su strada, con modelli sempre più emozionanti per i clienti di tutto il mondo".

Il NISMO Festival 2024: Un Omaggio alla Storia del Motorsport

Il culmine delle celebrazioni per il 40° anniversario di NISMO sarà il NISMO Festival 2024, in programma il 1° dicembre al Fuji International Speedway. Quest'evento annuale, attesissimo dagli appassionati, renderà omaggio alla ricca storia del marchio, celebrando i successi nelle competizioni e l'evoluzione delle auto ad alte prestazioni. L'edizione 2024 del festival sarà un tributo speciale ai quattro decenni di eccellenza di NISMO, continuando a ispirare una nuova generazione di appassionati di motorsport e prestazioni stradali.

Con il suo sguardo sempre rivolto al futuro, NISMO rimane una pietra miliare del motorsport, mantenendo l’equilibrio tra velocità, sicurezza e innovazione per regalare agli automobilisti un’esperienza unica e adrenalinica, sia su strada che in pista.