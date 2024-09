Nissan nuovo Qashqai, innovazione e stile in anteprima nazionale al Salone dell'Auto di Torino

Al Salone dell’Auto di Torino, uno degli eventi motoristici più importanti d’Italia, fa il suo debutto italiano la terza generazione del Nissan Qashqai, uno dei modelli di punta del marchio giapponese.

L’anteprima nazionale si tiene in un contesto storico e prestigioso, presso il Palazzo Madama di Piazza Castello, nel cuore di Torino, dove sarà presentato alla stampa il 13 settembre alle ore 15:00. Il nuovo Nissan Qashqai si propone come una delle novità più attese del settore automotive, confermando la sua leadership tra i crossover.

La nuova versione del Qashqai porta con sé una serie di cambiamenti significativi che riguardano sia il design esternoche gli interni, oltre a un’innovativa dotazione tecnologica. Il nuovo frontale, completamente ridisegnato, e i gruppi ottici aggiornati danno al veicolo un aspetto ancora più moderno e dinamico. Anche l’abitacolo è stato profondamente rinnovato, con materiali di qualità superiore e finiture di pregio, che offrono un’esperienza di guida più confortevole e raffinata.

Dal punto di vista tecnologico, il nuovo Qashqai è dotato di sistemi di assistenza alla guida ancora più reattivi, che garantiscono un controllo ottimale in ogni situazione. Inoltre, i sistemi di connettività integrano ora una suite Google, rendendo l’interazione con il veicolo più pratica e sicura, grazie anche a comandi vocali avanzati e a una migliore integrazione con gli smartphone. Questa evoluzione tecnologica rappresenta un passo avanti notevole rispetto alla generazione precedente.

Motorizzazioni e Prestazioni

Il nuovo Nissan Qashqai sarà disponibile in due principali versioni: Mild Hybrid ed e-POWER. La versione Mild Hybrid parte da un prezzo di 31.570 euro, mentre la versione e-POWER, che sfrutta un sistema di propulsione elettrificata altamente efficiente, ha un prezzo base di 37.320 euro. Nonostante i notevoli aggiornamenti tecnologici e stilistici, Nissan è riuscita a mantenere invariati i prezzi rispetto alla versione precedente, garantendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Una delle caratteristiche più apprezzate della versione e-POWER è la capacità di percorrere oltre 1.000 km con un pieno di benzina, rendendola ideale per chi cerca un’auto con basse emissioni ma senza sacrificare l’autonomia di guida. Il sistema e-POWER si distingue per il suo motore brillante ed efficiente, che offre il piacere di guida tipico delle vetture elettriche senza la necessità di ricaricare una batteria. Questa tecnologia ha conquistato una larga fetta di clienti, con il 60% delle vendite di Qashqai a privati che riguarda proprio questa versione.

Successo Commerciale

Fin dal suo debutto nel 2007, il Nissan Qashqai ha rivoluzionato il segmento dei crossover, diventando un vero e proprio pioniere del settore. A oggi, sono stati venduti oltre 4 milioni di esemplari in tutto il mondo, di cui 3 milioni in Europa e più di 416.000 unità in Italia. In Italia, il Qashqai è il crossover più venduto di sempre, mantenendo una posizione di leadership assoluta nel mercato dei C-SUV. Nel 2023, è stato il modello C-SUV più venduto ai clienti privati e si è piazzato al secondo posto in termini di vendite su tutti i canali nei primi otto mesi dell’anno, con oltre 14.000 unità immatricolate.

Salone dell'Auto di Torino: Un'occasione per scoprire e provare il nuovo Qashqai

Il Salone dell’Auto di Torino offre ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino il nuovo Nissan Qashqai e di testarne le prestazioni su strada. Dal 13 al 15 settembre, il crossover sarà esposto in Piazza Castello, presso lo stand Nissan, mentre le prove su strada si terranno con partenze da Piazza Castello e Piazza Carlo Felice. Un’occasione imperdibile per chi desidera conoscere le novità del modello e vivere in prima persona l’esperienza di guida offerta dalle versioni Mild Hybrid ed e-POWER.

Il rinnovamento del Nissan Qashqai punta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader del mercato. Grazie alla combinazione di un design accattivante, tecnologie all’avanguardia e un sistema di propulsione sostenibile ed efficiente, il nuovo Qashqai si conferma come una delle migliori scelte nel segmento dei SUV di medie dimensioni.