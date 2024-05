Nissan Townstar Karaok-e: il veicolo commerciale per gli amanti del canto

Nissan cambia il volto degli spostamenti quotidiani con il Townstar Karaok-e, un veicolo commerciale unico nel suo genere che porta il karaoke su quattro ruote e dimostra la versatilità della gamma Townstar.

Questo concept è basato sul Townstar Evalia modificato, dotato di una batteria da 45 kWh che garantisce un'autonomia totale di 301 km. Il sistema di karaoke integrato offre un'esperienza divertente e originale, rompendo gli schemi tradizionali dei veicoli commerciali.

Efficienza e Divertimento

Il Nissan Townstar Karaok-e non è solo un mezzo di trasporto efficiente dal punto di vista elettrico, ma anche elegante e tecnologicamente avanzato. Il design e le dotazioni sono stati concepiti per offrire comfort e divertimento agli occupanti. È risaputo che il canto e la musica riducono lo stress, aumentano i livelli di dopamina e producono endorfine, rendendo il Karaok-e il compagno ideale per affrontare la routine quotidiana con maggiore slancio e buon umore.

Interni Rinnovati per Cantare in Compagnia

Gli interni del Townstar Evalia sono stati riorganizzati per ospitare un display da 32" rivolto verso i sedili posteriori e un impianto audio con un potente subwoofer. Attraverso app di condivisione istantanea, gli aspiranti cantanti possono accedere a un vasto repertorio di canzoni in diverse lingue, personalizzare intro, brani e l'interfaccia del karaoke. Inoltre, è possibile registrare le proprie performance con una GoPro e condividerle con amici e parenti sulle piattaforme social preferite.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, l'illuminazione degli interni e del tetto è sincronizzata con il ritmo della musica, aumentando l’immersività e il divertimento per tutti i passeggeri.

Esterni Adattati allo Spirito Creativo

Anche gli esterni del Townstar Karaok-e riflettono lo spirito creativo del veicolo. Grazie a un design Colourflow, la carrozzeria cambia colore al variare dell'angolo di visuale, passando da vivaci tonalità di viola a rilassanti sfumature di blu e verde. Questo rivestimento multicolore non passa inosservato e aggiunge un tocco di originalità al veicolo.

Personalizza il Tuo Townstar Karaok-e

Nissan offre una gamma di varianti del Townstar, permettendo ai clienti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, sia che si tratti di musica o di altre necessità. Il Townstar Karaok-e mette d’accordo tutti, grazie alla magia del canto e della musica.

Per vedere il Nissan Townstar Karaok-e in azione, visita il link: https://youtu.be/KaAXq1XvETc