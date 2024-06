Nissan X-Trail N-Trek e-4ORCE: avventura e innovazione

Il nuovo Nissan X-Trail N-Trek è stato progettato per esaltare il carattere avventuroso del famoso crossover, offrendo una serie di novità che lo rendono ideale per chi cerca una vettura versatile e robusta.

Design Robusto e Imponente Il design del X-Trail N-Trek si distingue per il frontale con una nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion. I paraurti anteriori e posteriori hanno una finitura in colore canna di fucile, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono nere. I nuovi fendinebbia a LED integrati completano un look deciso e moderno. Gli esterni sono disponibili in una gamma di colori metallizzati e perlati, con opzioni bicolore per un tocco di eleganza.

Comfort e Interni Resilienti Gli interni del X-Trail N-Trek sono progettati per resistere alle intemperie, con nuovi materiali resistenti all’acqua che garantiscono durata e facilità di pulizia. I sedili confortevoli e ben supportati offrono una guida piacevole anche nei viaggi più lunghi. Il pacchetto opzionale con tappetini in gomma e rivestimento reversibile del bagagliaio aggiunge ulteriore praticità per chi vive uno stile di vita attivo.

Prestazioni e Motorizzazione Innovativa. Il cuore del X-Trail N-Trek è il sistema e-POWER, che combina un motore elettrico per la trazione con un motore termico per la produzione di energia. La versione e-4ORCE con trazione integrale utilizza due motori elettrici, uno per ogni asse, garantendo una guida stabile e controllata su ogni terreno. La precisione del sistema e-4ORCE si manifesta nella sua capacità di regolare la potenza motrice in tempo reale, offrendo sicurezza e prestazioni brillanti in qualsiasi condizione atmosferica.

Tenuta di Strada e Guida. Durante il nostro test drive, l’X-Trail N-Trek ha dimostrato un’eccezionale tenuta di strada. Il sistema di Torque Vectoring distribuisce la forza motrice alle ruote con una precisione impressionante, rendendo la guida fluida e sicura anche su superfici scivolose come fango e pietre. L'accelerazione è brillante e lineare, tipica degli EV, ma senza la necessità di ricarica alla spina.

Il Nissan X-Trail N-Trek è il crossover.Perfetto per chi cerca un mix di avventura, comfort e innovazione tecnologica. Con un design robusto, interni pratici e una motorizzazione all'avanguardia, questa vettura è pronta a soddisfare le esigenze di chi ama l’outdoor senza compromettere la comodità e la sicurezza.