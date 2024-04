Nissan,introduce l'avanzata tecnologia Nissan Connect nel nuovo Qashqai

Nissan ha recentemente ampliato l'offerta dei suoi innovativi servizi NissanConnect in Europa,

portando una serie di funzionalità avanzate ai clienti del nuovo Nissan Qashqai. Questo sviluppo arriva in seguito al successo ottenuto in Nord America con il lancio della Rogue 2024, avvenuto a gennaio di quest'anno.

Il nuovo sistema NissanConnect include Google built-in*, che integra servizi come Google Maps e Google Assistant direttamente nell'interfaccia del veicolo. Questa integrazione permette agli utenti di accedere ai propri luoghi e punti di interesse preferiti, riducendo la necessità di dipendere dal proprio smartphone durante la guida.

L'interfaccia utente di NissanConnect è stata completamente rinnovata per offrire un'esperienza più intuitiva e meno stressante. Gli utenti possono ora condividere impostazioni come le destinazioni del navigatore e il controllo del climatizzatore tramite l'app, rendendo le funzioni condivise facilmente accessibili all'intero nucleo familiare.

Il sistema offre anche miglioramenti significativi nelle notifiche push, avvisando i proprietari se hanno lasciato una portiera aperta o un finestrino non completamente chiuso. Inoltre, facilita la gestione della manutenzione del veicolo, permettendo agli utenti di programmare appuntamenti di servizio direttamente dall'app.

Per i possessori di veicoli elettrici, NissanConnect si dimostra ancora più utile. Il sistema aiuta a identificare i momenti più convenienti per la ricarica, considerando la capacità residua della batteria e gli orari di minor consumo energetico domestico.

Yukio Ito, Corporate Vice President responsabile della Global Customer Experience e dei Connected Car Services, ha sottolineato l'importanza di queste innovazioni: "I servizi connessi di Nissan hanno sempre avuto come obiettivo quello di massimizzare il valore dell'auto per i nostri clienti. Con l'espansione dei servizi NissanConnect, stiamo accelerando nella fornitura di soluzioni che non solo migliorano l'esperienza di guida ma arricchiscono anche la vita quotidiana dei nostri clienti."

Questa evoluzione nei servizi NissanConnect segna un passo importante per Nissan, che continua a spingere l'innovazione nel campo delle auto connesse, promettendo ulteriori espansioni in altre regioni e modelli in futuro.