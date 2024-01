Nuova Audi Q7, lusso e comfort senza compromessi

Audi rinnova il suo SUV di grandi dimensioni attraverso un restyling mirato a evidenziare il carattere muscolare del veicolo, enfatizzando al contempo la sua versatilità e spaziosità.

La nuova Audi Q7 presenta un design più incisivo con sbalzi corti e un passo generoso, conferendo proporzioni imponenti accentuate da colori carrozzeria e cerchi in lega scenografici. Il single frame ottagonale si estende fino alla base dei gruppi ottici, con una griglia dal layout inedito e inserti verticali a goccia per diverse versioni. Le prese d'aria anteriori sono più ampie, i terminali di scarico sono ridisegnati, e l'allestimento S line edition offre modanature a contrasto. La sportività è enfatizzata dal pacchetto look nero, opzionale, che include vari elementi in una configurazione total black. I proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser e i gruppi ottici posteriori OLED, una novità per la Q7, aggiungono una firma luminosa distintiva al SUV full size.

I proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser sono il punto culminante dell'illuminazione della nuova Audi Q7. La luce laser Audi, riconoscibile dal marcatore blu, raddoppia il raggio d'azione degli abbaglianti, garantendo maggiore visibilità e sicurezza. Grazie a un convertitore al fosforo, il laser blu si trasforma in luce bianca con temperatura colore di 5.500 gradi Kelvin, ottimale per la visione umana. Lo spot laser, attivo a partire da 70 km/h al di fuori dei centri urbani, si disattiva automaticamente se rileva altri veicoli.

Per la prima volta sulla Q7, è possibile selezionare quattro diverse firme luminose all'avantreno e al retrotreno attraverso l'MMI. Le luci diurne, posizionate nella parte superiore dei proiettori, accentuano il carattere muscolare del veicolo.

I gruppi ottici posteriori OLED, presenti per la prima volta sulla Q7, integrano la segnalazione della prossimità: quando il veicolo è fermo e un utente della strada si avvicina a meno di due metri, si accendono tutti i segmenti. Durante la marcia, l'illuminazione ritorna alla configurazione originale. La gamma di funzioni include indicatori di direzione dinamici e animazioni Coming home e Leaving home.

Le possibilità di personalizzazione della nuova Q7 sono notevolmente ampliate grazie a queste tecnologie avanzate di illuminazione.

La nuova Audi Q7 offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui nove inserti decorativi, nuove tinte metallizzate e una varietà di cerchi da 20 a 22 pollici. L'integrazione dell'App Store consente l'accesso diretto a popolari applicazioni di terze parti attraverso l'interfaccia MMI. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, la Q7 presenta un rilevamento più preciso dell'ambiente circostante, visualizzato sull'Audi virtual cockpit con risoluzione Full HD.

Gli equipaggiamenti di serie includono la regolazione elettrica dei sedili anteriori, rivestimenti in pelle/similpelle e, nella variante S line edition, sedute anteriori riscaldabili, chiave comfort e pacchetto illuminazione diffusa plus. Dall'allestimento Business Advanced in poi, sono inclusi l'Audi smartphone interface con App Store, l'Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone e la terza fila di sedili.

Il pacchetto opzionale Innovative Virtual offre un vantaggio del 30% per i proiettori con spot laser insieme a sistemi di assistenza alla guida, pacchetti Tour, City, assistenza al parcheggio con Park Assist Plus, retrovisori laterali elettrocromatici, volante sportivo riscaldabile e l'Audi virtual cockpit plus.

La nuova Audi Q7 offre sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension, disponibili su richiesta, e proposte anche in configurazione sportiva, di serie per Audi SQ7 TFSI. Queste sospensioni, controllate dal sistema Audi drive select, consentono di regolare l'altezza da terra della vettura fino a 90 mm. In autostrada, la vettura si abbassa progressivamente all'aumentare della velocità, mentre in fuoristrada è possibile alzarla fino a +60 mm rispetto all'assetto standard.

Lo sterzo elettromeccanico standard è affiancato dallo sterzo integrale, di serie per Audi SQ7 TFSI, che può sterzare le ruote posteriori fino a un massimo di 5 gradi. Questo sistema migliora l'agilità del SUV riducendo il diametro di volta alle basse velocità e aumenta la stabilità alle alte velocità sterzando le ruote posteriori nella stessa direzione delle anteriori.

La stabilizzazione antirollio attiva è inclusa nel pacchetto Telaio Advanced, disponibile su richiesta per tutte le versioni, compresa Audi SQ7 TFSI. Questa tecnologia, insieme al differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, contribuisce a migliorare la dinamica di guida e la stabilità della Q7.

Al momento del lancio, la nuova Audi Q7 offre due motori Diesel e un propulsore a benzina, tutti condividendo caratteristiche come il frazionamento a 6 cilindri, l'architettura a V, una cubatura di 3 litri e la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Il motore Diesel 3.0 TDI di Audi Q7 45 TDI produce 231 CV e 500 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiungendo una velocità massima di 226 km/h. Audi Q7 50 TDI presenta una versione più potente del V6 TDI, con 286 CV e 600 Nm, che permette uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e una velocità massima di 241 km/h. Il modello Audi Q7 55 TFSI a benzina offre un motore turbo da 3.0 litri con 340 CV e 500 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi con una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Tutti i motori V6 di Audi Q7 consentono una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate.

Tutti i motori V6 sono abbinati alla trazione integrale permanente quattro con un differenziale centrale autobloccante. Il cambio automatico tiptronic a otto rapporti interagisce con la tecnologia mild-hybrid, che può ridurre i consumi fino a 0,5 litri ogni 100 chilometri. La tecnologia MHEV include un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) collegato all'albero motore, recuperando energia durante la decelerazione e immagazzinandola in una batteria da 48 Volt. La modalità start/stop è attiva già a partire da 22 km/h.

Nel primo semestre del 2024, è previsto il debutto della versione plug-in hybrid di Audi Q7, completando così la gamma del SUV rinnovato.

La nuova Audi SQ7 TFSI, versione sportiva del SUV di alta gamma, presenta un design distintivo con spoiler anteriore ridisegnato, single frame ottagonale con massiccia cornice in argento opaco, calotte dei retrovisori laterali, inserti alle minigonne e cornici delle prese d'aria in look alluminio. La versione S può anche optare per i pacchetti look nero, aggiungendo ulteriore carattere sportivo.

Il cuore della SQ7 TFSI è un motore V8 4.0 TFSI che produce 507 CV e 770 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Il propulsore V8 biturbo utilizza soluzioni tecniche avanzate come l'iniezione diretta della benzina, il rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri, il sistema cylinder on demand (COD) per "spegnere" quattro cilindri ai carichi ridotti, la fasatura variabile lato aspirazione e scarico, e due turbocompressori twin scroll. La trasmissione automatica tiptronic a 8 rapporti è abbinata alla trazione integrale permanente quattro.

La SQ7 TFSI dispone della stabilizzazione antirollio attiva come parte del pacchetto Telaio Advanced, che comprende un motore elettrico in ciascuno degli assali per gestire la barra stabilizzatrice. Questo sistema permette di regolare dinamicamente la rigidità della barra antirollio, migliorando il comfort su strade sconnesse e riducendo il coricamento laterale durante la guida sportiva.

Di serie, la SQ7 TFSI è equipaggiata con cerchi in lega da 21 pollici, pneumatici 285/40 e un impianto frenante con dischi da 400 mm all'avantreno e 350 mm al retrotreno. Sono disponibili opzioni di cerchi da 21 o 22 pollici con diversi design. L'impianto frenante presenta pinze nere (o rosse su richiesta) con logo S all'anteriore.

Sia nella configurazione a cinque posti che in quella a sette posti, Audi Q7 e Audi SQ7 TFSI si distinguono per la loro notevole versatilità. Con una lunghezza superiore a 5 metri, offrono un'abitabilità eccezionale, specialmente per testa e spalle. La capacità di carico del bagagliaio nella variante a cinque posti varia da 867 a 1.993 litri, con portellone elettrico di serie e disponibilità di comando gestuale a richiesta, attivabile con il movimento del piede.

Per migliorare la flessibilità, entrambe le versioni includono i sedili posteriori plus, con la seconda fila regolabile individualmente in longitudine e inclinazione dello schienale secondo un rapporto 35:30:35. La terza fila di sedili, di serie dall'allestimento intermedio Business Advanced, è composta da due sedute a scomparsa controllate elettricamente.

Nuove Audi Q7 TDI e TFSI, sono disponibili a listino negli allestimenti d’ingresso, Business Advanced ed S line edition, così come Audi SQ7 TFSI, proposta nelle configurazioni standard e sport attitude, arriveranno nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di giugno.