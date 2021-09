Nuova Dacia Jogger, il crossover familiare a 7 posti

Versatile come un coltellino svizzero, la nuova vettura sarà disponibile in versione a 5 e 7 posti, con motori benzina e bifuel Gpl, a partire dal mese di febbraio 2022.

Dacia lancia il suo nuovo modello familiare Jogger, disponibile in versione a 5 e 7 posti. Disponibile al lancio con due motorizzazioni, l’inedito motore benzina TCe 110 e il motore bifuel benzina-gpl ECO-G 100, la nuova vettura potrà essere prenotata da novembre 2021 e disponibile presso i concessionari a partire da febbraio 2022.

“Dacia reinventa la familiare fino a 7 posti con Dacia Jogger. Questo nuovo veicolo multiuso incarna lo spirito outdoor della Marca, sempre pronto per l’avventura. Dimostra l’impegno di Dacia per rendere la mobilità accessibile, anche alle famiglie numerose. Dacia Jogger sarà anche la prima ibrida di Dacia, perché la mobilità, in città e non solo, deve essere alla portata di tutti” spiega Denis Le Vot, Direttore Generale di Dacia.

Dacia Jogger presenta un frontale verticale con un’ampia calandra, tipica della marca, parafanghi ben marcati che relegano le ruote ai quattro angoli del veicolo ed un cofano orizzontale scolpito. Le ruote a filo e lo spoiler sul portellone le conferiscono dinamicità. I fari posteriori verticali massimizzano l’apertura in larghezza del portellone del bagagliaio. Il design sottolinea le spalle dei parafanghi posteriori dando la sensazione di un veicolo ben stabile sulle ruote. Dacia Jogger vanta uno stile outdoor con barre da tetto, passaruota pronunciati ed una notevole altezza libera dal suolo (200 mm a vuoto) per affrontare tutti i tipi di strada. Con le sue ruote di grande diametro (660 mm) dal fianco alto, Dacia Jogger dà un’impressione di robustezza. La maggior lunghezza delle porte posteriori e il design dei finestrini laterali (40 mm) incrementano l’abitabilità per i passeggeri nei posti posteriori. Con i suoi 4,55 metri di lunghezza, Dacia Jogger è il veicolo più lungo della gamma Dacia e vanta la migliore abitabilità del mercato. I sedili della seconda fila offrono un buon livello di comfort con la stessa altezza di seduta dei sedili anteriori (758 mm) nonché ampio spazio per i piedi e le ginocchia. Dacia Jogger propone la migliore accessibilità alla terza fila grazie al meccanismo di ribaltamento dei sedili della seconda fila. Grazie all’altezza di carico (661 mm) ed alla lunghezza del pianale del bagagliaio (1.150 mm), le famiglie possono trasportare orizzontalmente anche un passeggino ed una bicicletta da bambino senza doverli smontare, ripiegando uno dei sedili della terza fila. Oppure possono trasportare tutta l’attrezzatura da escursionismo, gli strumenti per il fai da te o gli animali da compagnia semplicemente rimuovendo i sedili della terza fila. Per facilitare il posizionamento del carico e rendere sicuro il trasporto, il bagagliaio è dotato di tenditori elastici e quattro anelli di ancoraggio. È disponibile anche una presa da 12 V. Dacia Jogger dispone di tre ganci: due nel bagagliaio e uno all’anteriore, sul lato passeggero.

I gruppi ottici anteriori e posteriori comprendono la nuova firma luminosa Y-Shape di Dacia. Dacia Jogger è anche sinonimo di comfort. I sedili sono stati scolpiti per offrire il giusto supporto al conducente e ai passeggeri. Progettato con la filosofia di un “coltellino svizzero”, questo veicolo propone più di 60 possibili configurazioni.

Dacia Jogger propone tre offerte multimediali affinché tutti possano scegliere il proprio livello di equipaggiamento a seconda delle versioni: l’ingegnoso Media Control comandato o meno dallo smartphone, Media Display con touchscreen da 8”, Media Nav con navigazione e funzione Smartphone Replication con il WiFi. Dotata di una piattaforma moderna, di una carrozzeria dalla struttura rinforzata e di sei airbag, Dacia Jogger può contare su dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, come la frenata d’emergenza automatica, il sensore di angolo morto, l’assistenza al parcheggio e alle partenze in salita

Per il lancio, Dacia commercializzerà una serie limitata di Dacia Jogger denominata “Extreme”, con un look da crossover ancora più incisivo, che sarà proposta in cinque tinte: Nero Nacré, Grigio Cometa, Grigio Moonstone Bianco Ghiaccio e il colore del lancio Brun Terracotta. All’esterno, le barre da tetto, i retrovisori, i cerchi in lega e la shark antenna sono rifiniti in nero. L’interno si distingue per le cuciture rosse sui sedili e le modanature cromate sui pannelli interni delle porte anteriori. L’equipaggiamento completo comprende parking camera posteriore, climatizzatore automatico e chiave Keyless Entry.