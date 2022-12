Nuova Gamma Ypsilon MY23, sempre più connessa

Apre oggi l’ordinabilità della nuova Lancia Ypsilon,

la city car Lancia più connessa di sempre per un cliente amante dell’innovazione tecnologica, dello stile ricercato, nell’ambito di una mobilità urbana stress free.

La nuova Ypsilon conferma la contemporaneità di un modello capace di evolvere negli anni, preservando le sue doti di compattezza, cura dei dettagli e stile italiano. Dopo quattro generazioni e oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, oggi il modello continua ad affascinare la clientela italiana, confermandosi leader indiscusso del segmento B e autentica icona di stile.

PIÙ CONNESSA: caricatore wireless per smartphone, radio 7” con Apple CarPlay e Android Auto wireless e telecamera posteriore

La nuova Lancia Ypsilon offre oggi di serie alcune dotazioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana, migliorando sensibilmente il piacere di guida e il comfort a bordo, rendendo il modello ancora più attuale e contemporaneo. Come dimostra il nuovo caricatore wireless posizionato sotto la leva del cambio e che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. La connettività della nuova Lancia Ypsilon evolve con la radio 7” touchscreen ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. E, per la prima volta sul modello, debutta la telecamera posteriore che agevola le manovre di parcheggio per una concreta esperienza stress-free.