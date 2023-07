Nuova Kia Picanto, più comoda, più smart

Nuova Picanto, la 5 porte compatta di Kia, si arricchisce di un design sbarazzino e di un pacchetto di tecnologia avanzata.

La nuova versione introduce infatti numerosi aggiornamenti. "Dai pendolari ai professionisti fino ai giovani neo patentati che stanno per acquistare la loro prima auto, parte del successo decennale di Kia Picanto è dovuto proprio al suo appeal di ampio respiro", afferma Sjoerd Knipping, Vice President Product & Marketing di Kia Europe.

La nuova Picanto verrà offerta anche in versione GT Line, con un design esterno sofisticato ed una ricca dotazione di tecnologie avanzate. La dotazione di serie molto completa comprende i principali sistemi di assistenza alla guida. A seconda delle versioni, le nuove funzioni ADAS della Picanto includono il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni. Questa funzione include la funzione di svolta in prossimità di un incrocio: In caso di rischio di collisione durante la svolta a sinistra a un incrocio, la funzione assiste automaticamente la frenata di emergenza. Dal punto di vista del design, il nuovo frontale conferisce alla vettura un’immagine audace e d’effetto, si contraddistingue per una particolare e distintiva firma luminosa che funge da raccordo tra la caratteristica Tiger Nose, il parafango e il cofano fino a raggiungere le prese d’aria laterali.

La vista posteriore, dalle linee semplici e definite mette in evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. L’innovativa firma luminosa posteriore utilizza la parte centrale del portellone e unita al nuovo paraurti enfatizza la robustezza e la larghezza della vettura. Picanto verrà offerta con un nuovo design dei cerchi in lega partendo dai cerchi da 14 pollici di serie fino ai 16 pollici sulle versioni più ricche. La nuova Picanto debutta sul mercato con la possibilità di scegliere tra due propulsori a benzina: 1,0 litri, oppure1,2 litri. Il motore da 1,0 litri si rivolge a coloro che cercano la massima efficienza, mentre il propulsore da 1,2 litri è rivolto a coloro che cercano le prestazioni, soprattutto in termini di velocità e ripresa, complice la maggior coppia che aiuta sui percorsi in salita e nelle fasi di sorpasso. Entrambi i motori sono dei riferimenti inefficienza e hanno pertanto basse emissioni di CO2.