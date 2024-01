Nuova Lancia Ypsilon avvistata la versione definitiva a Milano

Freme l’attesa in vista del lancio della nuova Lancia Ypsilon che sarà disponibile anche in versione elettrica.

Secondo i soliti ben informati la nuova vettura dovrebbe essere presentata a febbraio. Da alcune indiscrezioni e dall’ immagine paparazzata durante lo shooting fotografico la Nuova Ypsilon richiama il posteriore della Lancia Pu+Ra HPE, l’equilibrio tra radicalità e purezza si concretizza nei fanali che incorniciano infatti la nuova scritta Lancia dal font originale che prende ispirazione da una delle eccellenze italiane più legate alla storia del marchio

Il reveal del modello è in programma a febbraio 2024, attraverso l’esclusiva NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA. Con una motorizzazione 100% BEV, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, il modello rappresenta il primo passo concreto nel cammino del rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.