Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina: ora anche ibrida

Il Rinascimento di Lancia: tra tradizione e innovazione

Il marchio Lancia ha intrapreso un percorso rivoluzionario, riportando in auge il prestigio e l'innovazione che da sempre lo contraddistinguono. Con l'introduzione della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, il brand segna il suo ingresso nell'era della mobilità elettrica, proponendo una versione totalmente elettrica e una ibrida Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV). Questo passo rappresenta non solo un omaggio alla ricca storia di Lancia ma anche un deciso orientamento verso il futuro della mobilità sostenibile.

Nuova Lancia Ypsilon Cassina: un tributo al design italiano

L'edizione limitata Cassina della Nuova Lancia Ypsilon è un esempio eccellente di come il design italiano possa creare automobili che sono vere e proprie opere d'arte. Presentata per la prima volta il 14 febbraio a Milano, questa versione si distingue per il suo stile unico, che fonde elementi storici del marchio con linee moderne e sofisticate. Prodotta in soli 1906 esemplari, in omaggio all'anno di fondazione di Lancia, ogni unità è certificata e numerata, rendendola un vero oggetto da collezione per gli appassionati.

Tecnologia e sostenibilità: il cuore della Nuova Ypsilon

La Nuova Lancia Ypsilon non è solo bellezza; è anche un concentrato di tecnologia e innovazione. La versione ibrida MHEV è alimentata da un motore di ultima generazione che garantisce prestazioni elevate e un rispetto profondo per l'ambiente, grazie alla possibilità di alternare l'alimentazione elettrica. Questa scelta tecnologica permette di ridurre i consumi e migliorare l'esperienza di guida, specialmente in città, grazie anche a sistemi di assistenza avanzati che rendono la guida più fluida e piacevole.

Un'esperienza di guida unica

La collaborazione con Cassina, icona del design di alta gamma, emerge in ogni dettaglio della Nuova Ypsilon, creando un ambiente interno che rappresenta il massimo in termini di comfort e benessere. Dalla scelta dei materiali, come il velluto blu dei sedili, fino all'introduzione di tecnologie innovative come il sistema di infotainment S.A.L.A. e la guida autonoma di Livello 2, ogni aspetto è stato curato per offrire un'esperienza senza precedenti.

Un impegno verso il futuro: la strategia di elettrificazione di Lancia

Lancia guarda al futuro con una strategia ambiziosa e concreta, che prevede l'introduzione di tre nuovi modelli 100% elettrici nei prossimi anni. Questo impegno riflette la volontà del marchio di contribuire attivamente alla transizione verso una mobilità più sostenibile, confermando il proprio ruolo di pioniere nell'innovazione automobilistica. La prossima introduzione della versione HF, ad alte prestazioni, dimostra inoltre che l'attenzione per la potenza e la performance rimarrà un pilastro fondamentale della filosofia di Lancia.

il futuro È ora

Con la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, Lancia non solo riafferma il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità ma apre anche la strada a una nuova era di mobilità elettrica. Unendo design, tecnologia, e un profondo rispetto per l'ambiente, il marchio italiano dimostra ancora una volta la sua capacità di anticipare i tempi e di creare automobili che sono al contempo capolavori di estetica e ingegneria. La rinascita di Lancia, radicata nella sua gloriosa tradizione ma proiettata verso il futuro, è una testimonianza della forza e della visione che caratterizzano uno dei brand più iconici del Made in Italy.

I prezzi

L’esclusiva versione NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA ibrida è disponibile con un prezzo di listino di 28.000€ e con un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia da 200€ al mese, comprensiva di 3 anni/30.000km di garanzia. Anticipo 6.538€ + 35 rate da 200€. Rata Finale Residua di 18.512,8€. TAN 4.99%, TAEG 7.01%. Offerta valida fino al 31 marzo.