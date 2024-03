Nuova Lancia Ypsilon: il rinascimento su ruote

Lancia celebra il capitolo conclusivo della sua docuserie "Nuovo Rinascimento Lancia" con un episodio che porta gli spettatori per le strade di Torino, alla scoperta della Nuova Lancia Ypsilon, guidata da Luca Napolitano, CEO del marchio.

Questa vettura segna l'inizio di una nuova era per Lancia, combinando innovazione e tradizione in un design eccezionale e prestazioni all'avanguardia.

Il terzo episodio della docuserie sottolinea l'impegno di Lancia nel reinterpretare i suoi valori storici con una visione progressista. La città di Torino, culla del brand, fa da sfondo alla presentazione di questa vettura eccezionale, evidenziando il legame tra Lancia e il suo luogo d'origine.

La Nuova Lancia Ypsilon si distingue per il suo equilibrio tra manovrabilità e piacere di guida, un avanzato sistema di Guida Autonoma di Livello II e un abitacolo progettato per offrire il massimo del comfort, grazie anche alla collaborazione con Cassina, simbolo del design italiano di interni. Questo modello rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia e bellezza, con un occhio di riguardo per la sostenibilità, disponibile nelle versioni full electric e ibrida.

Dal design ispirato ai modelli storici del marchio, come la Lancia Stratos, alla tecnologia moderna che include l'interfaccia S.A.L.A. e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, la Nuova Lancia Ypsilon è progettata per essere leader nel segmento B hatchback premium.

Con la sua disponibilità nelle concessionarie italiane da inizio giugno, la Nuova Lancia Ypsilon invita tutti a scoprire il piacere di guida di una vettura che segna un punto di svolta nel futuro del brand, riaffermando il legame tra Lancia e l'eccellenza del design e dell'innovazione made in Italy