Nuova Lancia Ypsilon: Torino accoglie l'ultima tappa del roadshow

Si è concluso con grande successo il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon, un viaggio lungo un mese che ha portato la city car a sfilare tra le strade delle principali città italiane, tra cui Milano, Roma e Napoli, per poi rientrare a Torino, città simbolo per il marchio.

La scelta del capoluogo piemontese per l'ultima tappa non è casuale: Torino rappresenta le origini di Lancia, dove Vincenzo Lancia fondò la sua impresa nel lontano 1906. Qui, oltre un secolo dopo, il Centro Stile Lancia ha progettato, sviluppato e disegnato la Nuova Ypsilon, incarnando i valori di eleganza e innovazione che da sempre caratterizzano il brand.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha commentato con entusiasmo: "Concludere il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon nella città di Torino è stato per noi un momento di grande emozione e significato. È da qui, da questa città ricca di storia e tradizione, che tutto è cominciato 118 anni fa. Torino è e resterà per sempre la nostra casa. Riportare la Nuova Ypsilon tra le vie di questa città è stato il nostro modo di rendere omaggio alle nostre radici e al legame profondo che ci unisce a questa terra di eccellenze del 'saper fare' italiano."

L’ultima tappa, che si è svolta dal 18 al 20 dicembre, ha visto la Nuova Ypsilon protagonista tra le vie storiche e le piazze più iconiche di Torino, come Piazza San Carlo e Piazza Vittorio, accompagnata dalle suggestive luci natalizie. Il design elegante e le prestazioni versatili della vettura sono state esaltate nei luoghi simbolo della città, che hanno fatto da cornice ideale per celebrare l’eccellenza del “Made in Italy”.

La Nuova Ypsilon, disponibile nelle configurazioni ibrida ed elettrica, ha dimostrato una maneggevolezza impeccabile, perfetta per ogni tipo di viaggio. Gli esclusivi showroom Case Lancia, presenti in tutta Italia, rappresentano il luogo ideale per scoprire tutte le versioni del modello, declinate negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, e per vivere un’esperienza di guida unica attraverso i test drive disponibili.

Fino al 31 dicembre, Lancia propone un’offerta imperdibile: la versione ibrida della Nuova Ypsilon è disponibile con una rata mensile di 200€ per 48 mesi, mentre la versione elettrica è offerta a 200€ per 36 mesi, con il primo pagamento posticipato di 90 giorni. Al termine del finanziamento, sarà possibile scegliere se sostituire, tenere o restituire l'auto, garantendo massima flessibilità ai clienti.

La Nuova Lancia Ypsilon chiude così il 2024 con un ritorno alle origini, celebrando Torino come culla del marchio e aprendo le porte a un futuro di innovazione e sostenibilità, sempre nel segno dello stile italiano.