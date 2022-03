Nuova MINI Full Eletric, primi test sulle nevi del Circolo Polare Artico

La nuova edizione della MINI è completamente elettrica e attraverso questi test in Svezia, sta completando un importante capitolo del suo processo di sviluppo.

La propulsione elettrica, la batteria ad alto voltaggio, l'elettronica di potenza e la tecnologia di ricarica dei prototipi stanno già dimostrando il loro alto grado di maturità a temperature estreme sotto lo zero. Le strade coperte di neve e le aree appositamente preparate sui laghi ghiacciati servono anche come piste di prova ideali su cui le caratteristiche della guida, dello sterzo e del telaio possono essere testate molto sensibilmente, raffinate e armonizzate tra loro.

MINI presenterà la quinta generazione con la versione 3 porte come primo modello della nuova famiglia. Grazie ad un concept orientato al divertimento di guida completamente elettrico fin dalla progettazione, la nuova edizione dell'originale è perfetta per fornire l'agilità caratteristica di MINI e l'utilizzo creativo dello spazio, che garantisce molto spazio all'interno e un ingombro ridotto.

La famiglia MINI si completa inoltre con la Nuova MINI Countryman. La nuova edizione della top seller nel segmento delle compatte premium sarà disponibile sia con un motore a combustione interna che con una trazione completamente elettrica. Sempre quest'anno, MINI presenterà il concept study di un modello crossover per il segmento delle piccole auto premium.

"MINI è su un percorso di crescita e si sta dirigendo verso un futuro completamente elettrico. La nostra iconica MINI 3 porte massimizza l'esperienza per i nostri clienti attraverso il go-kart feeling elettrificato e touchpoint digitalizzati - e un chiaro focus sulla sostenibilità con un'impronta ambientale minima", ha dichiarato Stefanie Wurst, responsabile del marchio MINI.

La Nuova MINI 3 porte dà seguito coerentemente al concept legato al divertimento urbano che ha avuto successo per più di 60 anni. Questo sarà implementato in futuro in modo ancora più puro e sostenibile e diventa particolarmente chiaro nel design della variante classica della carrozzeria.

L'elettrificazione offre ai designer la possibilità di pensare in modo profondamente diverso e crea nuovi punti di partenza per combinare il caratteristico stile di MINI, l’attenzione ai dettagli, il senso della tradizione e la passione per l'innovazione. Il design della nuova MINI si rifà alla sua storia unica, utilizza la tecnologia più recente e armonizzare un massimo di emozioni con un ingombro minimo.

Le caratteristiche di guida ispiratrici della Nuova MINI 3 porte possono essere perfezionate in modo ottimale presso il Winter Test Centre di Arjeplog. Attraverso ogni giro compiuto sulla neve e sul ghiaccio, gli ingegneri possono sintonizzare con precisione lo sviluppo spontaneo della potenza del motore elettrico, i sistemi di controllo per l'ottimizzazione della trazione, il comportamento in curva, le caratteristiche delle sospensioni e degli ammortizzatori, nonché il carattere dello sterzo e dell'impianto frenante. L'applicazione integrata di tutti i sistemi di guida e del telaio consente un alto grado di armonia complessiva che aiuterà il modello che verrà prodotto a fornire l’equilibrio coerente e caratteristico di MINI tra go-kart feeling e comfort di guida.